Caretta yuvalarının üstünde güneşlendiler: Koruma çitleri gölgelik oldu

Antalya Manavgat'ta tatilciler nedeniyle nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan caretta caretta yuvaları zarar gördü. Sorgun plajında bazı kişiler, yuvalama alanlarının üzerinde güneşlendi, koruma çitlerini gölgelik yaptı.

DHA 29.07.2021 - 10:18 | Son Güncelleme : 29.07.2021 - 10:20

Caretta yuvalarının üstünde güneşlendiler: Koruma çitleri gölgelik oldu - 1
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 20 caretta caretta yuvası tatilciler nedeniyle zarar gördü. Denize girmek için 24 Temmuz günü Sorgun'a gidenlerden bazılarının caretta caretta yuvalarını korumak amacıyla çakılan çıtaları yerinden söktüğü, havlu kurutmak için kullandığı ve üzerlerini örterek gölgelik haline getirdiği belirlendi.

Caretta yuvalarının üstünde güneşlendiler: Koruma çitleri gölgelik oldu - 2

Yuvaları bozan biri kadın 2 kişi ile denize giren vatandaşlar arasında yaşanan tartışmaya Manavgat Belediyesi özel güvenlik görevlileri de dahil oldu.

Deniz Kaplumbağaları Akdeniz Fokları Kum Zambakları Derneği (DEKAFOK) Başkanı Seher Akyol, yuvalara zarar verenler hakkında jandarmaya ihbarda bulunarak şikayetçi oldu.

Caretta yuvalarının üstünde güneşlendiler: Koruma çitleri gölgelik oldu - 3

Bayram dolayısıyla sahillerde insan yoğunluğunun arttığına dikkati çeken Seher Akyol, caretta caretta yuvalama alanlarının çitlerle çevrili olmasına ve ikaz levhaları bulunmasına karşı yine de tahrip edildiğini belirtti.

"Çitleri söküp, çocuklarına veya kendilerine gölgelik yapmak için kullandılar. Kimi kazıkları aldı başka yerlere koydu, kimileri aldı yuvanın ortasını kazdı" diyen Akyol, şunları söyledi:

"Geceden beri bunun mücadelesini veriyoruz. En büyük mücadelemiz de son olan olayda bir hanımefendiyle bir beyefendinin insanlara saldırması sonucunda oluştu. Öğleden sonra Manavgat Belediyesi'nin güvenliklerine saldırıldı. Biz olaya müdahale ettiğimizde sinkaflı küfürler ve çok iğrenç şeyler oldu."

Caretta yuvalarının üstünde güneşlendiler: Koruma çitleri gölgelik oldu - 4
Konuyla ilgili jandarmaya suç duyurusunda bulunan Seher Akyol, sorumluların cezalandırılması için şikayetçi oldu. Bu durumun sosyal medya üzerinde hızla yayılmasının ardından olaya karışan çiftlerden isminin Onur olduğunu söyleyen kişi Seher Akyol'u arayıp özür diledi ve görüşme talebinde bulundu. Şikayetin geri çekilmesi konusunu düşünmediğini aktaran Akyol, "Biz onlar yaşasın diye gece gündüz uyumuyoruz, 30 saattir ayaktayız. Birçok gönüllü var burada sabaha kadar nöbet tutup devriye geziyorlar. Onların hakkına girmiş olurum vazgeçersem" dedi.

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