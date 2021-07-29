Caretta yuvalarının üstünde güneşlendiler: Koruma çitleri gölgelik oldu

Bayram dolayısıyla sahillerde insan yoğunluğunun arttığına dikkati çeken Seher Akyol, caretta caretta yuvalama alanlarının çitlerle çevrili olmasına ve ikaz levhaları bulunmasına karşı yine de tahrip edildiğini belirtti.

"Çitleri söküp, çocuklarına veya kendilerine gölgelik yapmak için kullandılar. Kimi kazıkları aldı başka yerlere koydu, kimileri aldı yuvanın ortasını kazdı" diyen Akyol, şunları söyledi:

"Geceden beri bunun mücadelesini veriyoruz. En büyük mücadelemiz de son olan olayda bir hanımefendiyle bir beyefendinin insanlara saldırması sonucunda oluştu. Öğleden sonra Manavgat Belediyesi'nin güvenliklerine saldırıldı. Biz olaya müdahale ettiğimizde sinkaflı küfürler ve çok iğrenç şeyler oldu."