Çatı katındaki dehşet | 3 kardeşi haftalarca aç bıraktılar, Elif Nur yaşamını yitirdi
Eskişehir’de cezaevinde tutuklu bulunan Sibel ve Gökhan Tiftik çiftinin üç çocuğu, kaldıkları akraba evinde işkenceya maruz kaldı. Haftalarca hiçbir besin maddesi verilmeden çatı katına kitlenen üç çocuktan 6 yaşındaki Elif Nur, rahatsızlanınca kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili olarak çocuğun halası, dayısı ve babaannesi tutuklandı. Hazırlanan iddianamede, “Şüphelilerin çocukların durumuna aldırış etmeyen yaşantılarına devam ettikleri, kendileri uygun ortamda ve yeterli beslenme imkanı bulmuş iken maktul ve mağdurları bu imkanlardan bilerek mahrum ettikleri” tespitine yer verildi.
Tepebaşı ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde oturan Sibel-Gökhan Tiftik çifti, geçen yıl tutuklandı. Çocukları Elif Nur, Y. (10) ve M. (13) ise halası Deniz Tiftik, amcası Sezer Tiftik ile babaannesi Cihangir Kurumlu'nun yaşadığı aynı mahalledeki eve bırakıldı.
Elif Nur, geçen yıl 14 Aralık'ta evde rahatsızlandı. Solunum yetmezliği ve kusma şikayetiyle ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Elif Nur, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.