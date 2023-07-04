Çatı katındaki dehşet | 3 kardeşi haftalarca aç bıraktılar, Elif Nur yaşamını yitirdi

SUÇLAMALARI REDDETTİLER

Tutuklanan Elif Nur’un amcası Sezer Tiftik, halası Deniz Tiftik ile babaanne Cihangir Kurumlu, ifadelerinde suçlamayı kabul etmedi. Sezer Tiftik, yeğeninin ölümüyle ilgisi olmadığını savunarak, "O benim kanım, ciğerim. Öyle bir şey olmasına izin vermem. Yıllardır evden uzağım zaten" dedi. Deniz Tiftik ise, "Hiçbir şey yapmadım, onlar benim öz yeğenlerim. Eziyet diye bir şey yok" diyerek kendisini savundu.