Cezaevini protesto ederek 37 kiloya düştü! Nihal Candan'a tahliye kararı

Suç örgütü üyeliği gerekçesiyle tutuklanan Candan kardeşlerden Nihal Candan'a, sağlık sorunları nedeniyle tahliye kararı verildi. Bir süre sonra yeme alışkanlığı bozulan Nihal Candan'a "anoreksiya nevroza" adı verilen hastalık teşhisi konuldu. Hastalığı sebebiyle 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın psikolojisinin bozuk olduğu da belirtiliyordu.

Cezaevini protesto ederek 37 kiloya düştü! Nihal Candan'a tahliye kararı - 1

Suç örgütü üyeliği gerekçesiyle tutuklanan Candan kardeşlerden Nihal Candan'a sağlık sorunları nedeniyle tahliye kararı verildi.

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Cezaevini protesto ederek 37 kiloya düştü! Nihal Candan'a tahliye kararı - 2

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından operasyonlar farklı sosyal medya ünlülerine sıçramıştı. 

Cezaevini protesto ederek 37 kiloya düştü! Nihal Candan'a tahliye kararı - 3

Lüks yaşamları ve sosyal medya paylaşımlarıyla ünlenen Bahar ve Nihal Candan kardeşler, geçtiğimiz kasım ayında gözaltına alındı.

Cezaevini protesto ederek 37 kiloya düştü! Nihal Candan'a tahliye kararı - 4

Tutuklanmasını protesto etmek için cezaevinde yemek yememeye başladığı iddia edilen Nihal Candan, "anoreksiya nervozaya" yakalandı.

Cezaevini protesto ederek 37 kiloya düştü! Nihal Candan'a tahliye kararı - 5

Nihal Candan'ın 37 kiloya kadar düştüğü ve psikolojisinin bozuk olduğu belirtildi.

Cezaevini protesto ederek 37 kiloya düştü! Nihal Candan'a tahliye kararı - 6

Hastalığı sebebiyle 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan dün hastaneye kaldırıldı.

Doktorlar Candan hakkında cezaevinde tedavisine devam edilemeyeceği yönünde görüş bildirdi.

Bunun üzerine Candan'ın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar verildi.

Nihal Candan'ın bugün saat 17.00'de tahliye edilmesi bekleniyor.

Cezaevini protesto ederek 37 kiloya düştü! Nihal Candan'a tahliye kararı - 7

"CENNETE GİTMEK İSTİYORUM"

İki kardeşin avukatı Kasım Ergün, "Nihal tutuklanmasına isyan edip yemek yememeye başladı ve bu durum kalıcı bir hal aldı. Psikolojisi bozuk, 'Cennete gitmek istiyorum' diyor. Hastaneye sevki için cezaevi idaresine başvurduk" demişti. 

Cezaevini protesto ederek 37 kiloya düştü! Nihal Candan'a tahliye kararı - 8

Candan kardeşlerin annesi Umut Candan ile baba Hakan Candan da kızlarının acilen tedavi edilmesi gerektiğini söyledi ve "Nihal'in sağlığından endişe ediyoruz" diye konuşmuştu.

Cezaevini protesto ederek 37 kiloya düştü! Nihal Candan'a tahliye kararı - 9

CANDAN KARDEŞLER NEYLE SUÇLANIYOR? 

Dilan ve Engin Polat'ın tutuklanmasının ardından operasyonlar başka sosyal medya ünlülerine de yöneldi.

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla yargılanan Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin, hayali "Veysel amir" oyunu ile piyasa değerinin altında araç satmayı vaat ettikleri, paraları topladıktan sonra ise "İhalede sorun çıktı, ertelendi." gibi gerekçelerle ne araçları ne de ücreti teslim ettikleri iddia ediliyor. Polisin yaptığı incelemeye göreyse bu yöntemle 13 mağdur yaklaşık 10 milyon lira dolandırıldı.

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