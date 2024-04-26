Cezaevini protesto ederek 37 kiloya düştü! Nihal Candan'a tahliye kararı
Suç örgütü üyeliği gerekçesiyle tutuklanan Candan kardeşlerden Nihal Candan'a, sağlık sorunları nedeniyle tahliye kararı verildi. Bir süre sonra yeme alışkanlığı bozulan Nihal Candan'a "anoreksiya nevroza" adı verilen hastalık teşhisi konuldu. Hastalığı sebebiyle 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın psikolojisinin bozuk olduğu da belirtiliyordu.
Suç örgütü üyeliği gerekçesiyle tutuklanan Candan kardeşlerden Nihal Candan'a sağlık sorunları nedeniyle tahliye kararı verildi.