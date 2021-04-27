Çiftçiler, izin belgesi için uzun kuyruklar oluşturdu

Türkiye genelinde corona virüse yönelik önlemler kapsamında 29 Nisan- 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan tam kapanmada çiftçilerin muaf olacağının açıklanması üzerine Adıyaman'da birçok çiftçi Ziraat Odası'na akın etti. Sabah erken saatlerden itibaren Turgut Reis Mahallesi'nde bulunan Ziraat Odası önünde uzun kuyruklar oluştu. Yoğunluk üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, kalabalığı sık sık sosyal mesafe ve maske takma kuralına dikkat etmeleri yönünde anons yaparak uyardı.

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DHA 27.04.2021 - 12:47

29 Nisan tarihinde başlayacak olan tam kapanma öncesinde, yoğun iş dönemi yaşayan çiftçiler tarlalarına gidip gelebilmek için Ziraat Odası Başkanlığının önünde uzun ‘izin’ kuyruğu oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün açıkladığı ve 29 Nisan’da başlayıp 17 Mayıs’a kadar sürecek ‘tam kapanma’ süreci öncesinde çiftçileri izin telaşı sardı.

Ürünlerin ekim ve dikim dönemi olması nedeniyle çiftçiler tarlalarında rahat çalışabilmek, tarlalarına gidip gelebilmek için izin belgesi almaya çalışıyor.

Adıyaman Ziraat Odası Başkanlığı önünde bekleyen onlarca kişi izin belgesi için kuyruk oluşturdu.

Özellikle tütün ve sebze dikim dönemi olması nedeniyle Ziraat Odası’nda yoğunluk yaşandı. Ziraat Odası izin belgesi vermek için personel sayısını arttırdı.

Çiftçiler, tam kapanma öncesinde tarlalarına gitmek ve tarlada çalışmak için bu belgeye ihtiyaçlarının olduğunu, tütün, sebze dikim dönemi olduğunu ifade etti.

Yoğunluk üzerine sosyal mesafeyi denetlemek için bölgeye polis ekipleri geldi. Ekipler, kalabalığı sık sık sosyal mesafe ve maske takma kuralına dikkat etmeleri yönünde anons yaparak uyardı.

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