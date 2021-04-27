Çiftçiler, izin belgesi için uzun kuyruklar oluşturdu

Türkiye genelinde corona virüse yönelik önlemler kapsamında 29 Nisan- 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan tam kapanmada çiftçilerin muaf olacağının açıklanması üzerine Adıyaman'da birçok çiftçi Ziraat Odası'na akın etti. Sabah erken saatlerden itibaren Turgut Reis Mahallesi'nde bulunan Ziraat Odası önünde uzun kuyruklar oluştu. Yoğunluk üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, kalabalığı sık sık sosyal mesafe ve maske takma kuralına dikkat etmeleri yönünde anons yaparak uyardı.

DHA 27.04.2021 - 12:47

Çiftçiler, izin belgesi için uzun kuyruklar oluşturdu - 1
29 Nisan tarihinde başlayacak olan tam kapanma öncesinde, yoğun iş dönemi yaşayan çiftçiler tarlalarına gidip gelebilmek için Ziraat Odası Başkanlığının önünde uzun ‘izin’ kuyruğu oluşturdu.
Çiftçiler, izin belgesi için uzun kuyruklar oluşturdu - 2
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün açıkladığı ve 29 Nisan’da başlayıp 17 Mayıs’a kadar sürecek ‘tam kapanma’ süreci öncesinde çiftçileri izin telaşı sardı.
Çiftçiler, izin belgesi için uzun kuyruklar oluşturdu - 3
Ürünlerin ekim ve dikim dönemi olması nedeniyle çiftçiler tarlalarında rahat çalışabilmek, tarlalarına gidip gelebilmek için izin belgesi almaya çalışıyor.
Çiftçiler, izin belgesi için uzun kuyruklar oluşturdu - 4
Adıyaman Ziraat Odası Başkanlığı önünde bekleyen onlarca kişi izin belgesi için kuyruk oluşturdu.
Çiftçiler, izin belgesi için uzun kuyruklar oluşturdu - 5
Özellikle tütün ve sebze dikim dönemi olması nedeniyle Ziraat Odası’nda yoğunluk yaşandı. Ziraat Odası izin belgesi vermek için personel sayısını arttırdı.
Çiftçiler, izin belgesi için uzun kuyruklar oluşturdu - 6
Çiftçiler, tam kapanma öncesinde tarlalarına gitmek ve tarlada çalışmak için bu belgeye ihtiyaçlarının olduğunu, tütün, sebze dikim dönemi olduğunu ifade etti.
Çiftçiler, izin belgesi için uzun kuyruklar oluşturdu - 7
Yoğunluk üzerine sosyal mesafeyi denetlemek için bölgeye polis ekipleri geldi. Ekipler, kalabalığı sık sık sosyal mesafe ve maske takma kuralına dikkat etmeleri yönünde anons yaparak uyardı.
Çiftçiler, izin belgesi için uzun kuyruklar oluşturdu - 8
Çiftçiler, izin belgesi için uzun kuyruklar oluşturdu - 9

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