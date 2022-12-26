Çıldır Gölü buz tuttu

Çıldır Gölü, soğuk havanın etkisiyle buz tuttu. Doğu Ekspresi ve tur acenteleriyle Kars’a gelenlerin ilk uğrak yeri ise Çıldır Gölü oldu.

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Soğuk havaların etkili olmasıyla birlikte Kars'ta bulunan Çıldır Gölü'de buz tuttu.

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Kars tarafı buz tutan Çıldır Gölü’ne atlı kızaklarını indiren kızakçılar ise buz üzerine çıkan vatandaşların atlı kızaklarla fotoğraf çekilmelerine izin verdi.

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Yeteri kalınlığa ulaşmadığı için atlı kızak seferleri yapmayan kızakçılar, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

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"BUZ YENİ TUTTU"

Çıldır Gölü’nün yeni donduğuna dikkat çeken kızakçı Ertan Daşdemir, “Buz yeni tuttu, atları koşturamıyoruz, üzerine çıkıyoruz. Gelen misafirlere fotoğraf çektiriyoruz atlı kızaklarla, birkaç gün sonra atlı kızak seferlerine başlarız" dedi.

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Bölgeye tur acenteleri aracılığıyla gelen vatandaşlar otobüslerden iner inmez buz tutuna Çıldır Gölü’nün üzerine koştu. Bir birleriyle yarışırcasına buz üstüne çıkan vatandaşlar, bastıkları buzun ‘çatırtı’ sesiyle önce korktu, ardından da buz üzerinde bol bol fotoğraf çekildi. Buz üzerinde yürüyen vatandaşların renkli görüntüleri kameralara yansıdı.

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Öte yandan, Çıldır Gölü Kars tarafından buz tutmaya başlarken, Ardahan bölgesinde buz olmaması ise görenleri şaşırtıyor.

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