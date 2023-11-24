Cinayetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı, 4 saldırgan yakalandı

Şüpheliler mekan önünde kavga ettiklerini ancak oraya ateş açan kişilerin kendilerinin olmadığını da iddia etti.

Poliste sorguları tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Yunus Emre T. ve Özgür İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şüpheliler Mehmet S. ile Eyüp E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor.