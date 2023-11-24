Cinayetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı, 4 saldırgan yakalandı

İstanbul Bağcılar’da içeri alınmadıkları eğlence mekanına kurşun yağdırıp bir kişiyi öldüren 4 şüpheli yakalandı. Saldırganların eğlence mekanını kurşunlayarak cinayet işledikleri anları, güvenlik kameraları kaydetti. Şüphelilerden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı, 4 saldırgan yakalandı - 1

Bağcılar’da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı olayda saldırganlar yakalandı.

Bağcılar, Güneşli Mahallesi, 15 Temmuz caddesinde 12 Ekim 2023 tarihinde saat 05.50 sıralarında meydana gelen olayda, eğlence mekanına girmek isteyen kişiler, kapıda bekleyen görevli tarafından içeri alınmadı.

Kapıda yaşanan tartışmanın ardından şüpheliler eğlence mekanının önünden ayrıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Cinayetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı, 4 saldırgan yakalandı - 2

Kısa bir süre sonra geri dönen şüpheliler, kapı önünde bekleyenlere kurşun yağdırdı.

Olay sırasında eğlence mekanında garson olarak çalıştığı öğrenilen Mehmet Bamyacı yaşamını yitirdi. Tunç Karagöz ise, hafif şekilde yaralandı.

Şüpheliler olay yerinden kaçtı.
Cinayetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı, 4 saldırgan yakalandı - 3

CİNAYET ANI GÜVENLİ KAMERASI KAYITLARINDA

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili başlatılan çalışmada cinayet anının saniye saniye kaydedildiği güvenlik kamera görüntülerine ulaştı.

Görüntülerde bir otomobille eğlence mekanının önüne gelen şüphelilerin kapıda bulunanların üzerine ateş açtıkları, ardından da hızla olay yerinden kaçtıkları görülüyor.
Cinayetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı, 4 saldırgan yakalandı - 4

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis güvenlik kamera görüntülerinin izini sürerek olayla ilgili 4 şüpheliyi tespit etti.

Şüpheliler Yunus Emre T., Özgür İ., Mehmet S. ve Eyüp E. önceki gün düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin, eğlence mekanı çalışanlarının kapıda kendilerini dövdükleri, ardından da sopalarla vurarak araçlarına hasar verdiklerini iddia ettiği öğrenildi.
Cinayetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı, 4 saldırgan yakalandı - 5

Şüpheliler mekan önünde kavga ettiklerini ancak oraya ateş açan kişilerin kendilerinin olmadığını da iddia etti.

Poliste sorguları tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Yunus Emre T. ve Özgür İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şüpheliler Mehmet S. ile Eyüp E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor.
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