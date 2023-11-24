Cinayetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı, 4 saldırgan yakalandı
İstanbul Bağcılar’da içeri alınmadıkları eğlence mekanına kurşun yağdırıp bir kişiyi öldüren 4 şüpheli yakalandı. Saldırganların eğlence mekanını kurşunlayarak cinayet işledikleri anları, güvenlik kameraları kaydetti. Şüphelilerden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bağcılar’da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı olayda saldırganlar yakalandı.
Bağcılar, Güneşli Mahallesi, 15 Temmuz caddesinde 12 Ekim 2023 tarihinde saat 05.50 sıralarında meydana gelen olayda, eğlence mekanına girmek isteyen kişiler, kapıda bekleyen görevli tarafından içeri alınmadı.
Kapıda yaşanan tartışmanın ardından şüpheliler eğlence mekanının önünden ayrıldı.