Çöple doldurduğu evinde ölü bulundu
Kilis’te yalnız yaşayan Fahri Y. evinde ölü bulundu. Yakınları tarafından haber alınamayan Fahri Y'nin evine gelenler, çöp ve atık malzemelerle dolu evde cesedini buldu. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine çağrıldı. Ceset, incelemelerin ardından otopsi için hastaneye kaldırıldı.
Kilis'te yalnız yaşayan kişi, çöple doldurduğu evinde ölü bulundu.
Okçular Mahallesi Şörhabil Caddesi'nde yalnız yaşadığı evine atık malzemeleri ve çöpleri yığan Fahri Y'den (74) haber alamayan yakınları eve geldi.