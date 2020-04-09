Coronadan en az ölümün olduğu büyükşehir

Corona virüs salgını başta büyükşehirler olmak üzere tüm Türkiye'ye yayıldı. Büyükşehirler arasında Mersin vaka ve ölüm sayısının düşüklüğüyle öne çıkıyor. Şu ana kadar 30 vakadan birinin hayatını kaybettiği Mersin'deki durumun diğer büyükşehirlere göre iyi olması, vatandaşların "evde kal" çağrılarına uymasına bağlanıyor.

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İHA 09.04.2020 - 14:25

Büyükşehirler içinde en az corona virüs vakasına sahip il konumunda olan Mersin 'de şu ana kadar bir kişi hayatını kaybetti. Kentteki vaka sayısı ise 30.

Covid-19 önlemleri kapsamında insanların zorunlu olmadıkça sokağa çıkmaması isteniyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile Mersin 'de sahiller tamamen boşalırken, polisler sürekli devriye atıyor.

Ayrıca Adnan Menderes Bulvarı boyunca da park yasağı uygulanırken, hiç kimsenin sahile girişine izin verilmiyor. Normal zamanda özellikle araç trafiği yönünden çok yoğun olan bulvarlarda tek tük araç geçerken, kentin meydanları da tamamen boşaldı.

İnsanların en işlek kullandığı İstiklal, Atatürk, Silifke ve Kuvayi Milliye caddeleri ile Kushimato ve Alanya sokaklarında da insan yoğunluğu ciddi oranda azalırken, birçok esnaf da dükkanını açmamaya başladı. Kent büyük oranda sessizliğe bürünürken, vatandaşların büyük bir kısmı yetkililerin çağrısına uyuyor.

Öte yandan, sağlık tesisleriyle de virüse karşı hazır olan kentte, özellikle Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi bin 300 yatak kapasitesiyle salgınla mücadele ediyor.

Virüs kaynaklı gelen hastaların ikinci bir kişiyle buluşturmadan doğrudan müdahale edildiği hastanede, üst düzey önlemler alındı. Virüsün yayılmaması için bu hastaların girişi hastaneye farklı yerden yapılırken, o bölgelere sağlıklı hiçbir vatandaş alınmıyor.

Vatandaşlar, zorunlu olmadıkçı kimsenin dışarı çıkmamasını, şu anda vaka sayısında Mersin 'in iyi durumda olduğunu belirterek, kurallara herkesin uymasını istediler.