Covid yoğun bakım servisleri tek tek kapanıyor

"COVİD'E AYRILAN YOĞUN BAKIMLAR TEK TEK KAPATILIYOR"

''Hasta sayısı bin 300-bin 400'lerde ve entübe hasta sayısı da bin civarındaydı. Daha sonra ciddi bir artış gerçekleşti. Bu, artışın başlangıç dönemiydi. Ama bu yıla baktığımızda, bu oran epeyce düşmüş durumda. Örneğin bizim hastanemizde geçen yıl bütün yataklar dolu, hatta ek yoğun bakım açılmışken, bugün itibariyle kalan sadece bir Covid-19 kritik hastamız var. Türkiye genelinde de yoğun bakımlarda doluluk oranının düştüğünü bize gelen verilerle anlıyoruz.