Covid'in zirve yaptığı kente polis takviyesi

Samsun 100 bin nüfusa denk gelen corona virüs vaka sayısında 508,97 ile ilk sırada. Kentte denetimler ciddi anlamda yoğunlaştırıldı. Ankara ve İstanbul'dan kente gönderilen takviye polis ekipleri de denetimlere katılıyor.

İHA 29.03.2021 - 15:45

Covid'in zirve yaptığı kente polis takviyesi - 1
Corona virüsünün pik yaptığı Samsun’da vatandaşın yoğun olarak kullandığı caddelerdeki denetimler artırıldı.
Covid'in zirve yaptığı kente polis takviyesi - 2
Daha önce Mecidiye Caddesi’nin ara sokak, giriş ve çıkışlarında başlatılan HES kodu uygulaması İstiklal Caddesi’nde de bugün başladı.
Covid'in zirve yaptığı kente polis takviyesi - 3
Corona virüsü vakalarının önlenmesi adına yapılan denetimler için Samsun’a Ankara ve İstanbul’dan takviye polis ekipleri geldi.
Covid'in zirve yaptığı kente polis takviyesi - 4
İstiklal Caddesi Mecidiye Caddesi’nde olduğu gibi bariyerle çevrildi. Samsun polisi ve gelen takviye ekipler caddeyi tamamen kontrol altına aldı.

Covid'in zirve yaptığı kente polis takviyesi - 5
Caddenin giriş ve çıkışları ile bağlanan ara sokaklarında yayalara HES kodu kontrolü yapılmaya başlandı.
Covid'in zirve yaptığı kente polis takviyesi - 6
Bazı ara sokaklarda denetimlerin araçlar üzerinde de gerçekleştirildiği görüldü. Temaslı ve riskli grubun bulaştırıcılığının önüne geçilmesi için Samsun’da polis teyakkuza geçti.
Covid'in zirve yaptığı kente polis takviyesi - 7
Yapılan çalışmalara karşın vatandaşlar denetimlerin artırılmasını olumlu bulduklarını ancak uygulamada geç kalındığını dile getirdiler.

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