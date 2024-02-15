Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 16 Şubat 2024 İstanbul, Ankara ve İzmir cuma namazı vakitleri

İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saati her hafta olduğu gibi bu hafta da farz olan cuma namazını eda etmek için cami ve mescitlere gidecek inananlar tarafından merak ediliyor. Cuma namazı öğle ezanı vaktinin girmesiyle birlikte kılınıyor. Peki, öğle ezanı saat kaçta okunacak? Cuma namazı saat kaçta kılınacak?

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 16 Şubat 2024 İstanbul, Ankara ve İzmir cuma namazı vakitleri - 1

Bu haftanın üçüncü cuma gününün gelişiyle cuma saati en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Cuma namazı kılmak isteyen kişiler hem Cuma namazına ilişkin ayrıntıları hem de Cuma saatlerini merak ediyor. İşte, 16 Şubat 2024 İstanbul, Ankara ve İzmir cuma namazı vakitleri...

TÜRKİYE HABERLERİ

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 16 Şubat 2024 İstanbul, Ankara ve İzmir cuma namazı vakitleri - 2

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı, tüm illerin cuma namazı vakitlerini internet sitesi üzerinden paylaştı.

Cuma namazı 16 Şubat 2024 tarihinde İstanbul'da 13:23'de Ankara'da 13:08'de İzmir'de 13:31'de Adana'da 12:58'de Bursa'da ise 13:23'de kılınacak.

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 16 Şubat 2024 İstanbul, Ankara ve İzmir cuma namazı vakitleri - 3

İL İL NAMAZ SAATLERİ

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Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 16 Şubat 2024 İstanbul, Ankara ve İzmir cuma namazı vakitleri - 4

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).

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