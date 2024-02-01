Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 2 Şubat 2024 İstanbul-Ankara ve İzmir cuma namazı vakitleri

Şubat ayının ilk cuma günü öncesi cuma namazı saatine yönelik araştırmalar da hız kazandı. Yaşadıkları şehirlerde öğle ezanının saat kaçta okunacağını ve cuma namazının saat kaçta kılınacağını merak eden pek çok vatandaş, bir gece önceden saat araştırmalarına başladı. Peki, Cuma namazı saat kaçta kılınacak?

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 2 Şubat 2024 İstanbul-Ankara ve İzmir cuma namazı vakitleri - 1

Cuma namazı saatleri her hafta bir önceki haftaya göre birkaç dakika farklılık gösteriyor. Yeni ayın ilk cuma günü öncesi camilerde saf tutacak binlerce vatandaş da 2 Şubat cuma namazı saatlerine odaklandı. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyük şehirlerin namaz vakitleri sorgulanıyor. İşte, 2 Şubat 2024 İstanbul-Ankara ve İzmir cuma namazı vakitleri...

TÜRKİYE HABERLERİ

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 2 Şubat 2024 İstanbul-Ankara ve İzmir cuma namazı vakitleri - 2

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı, tüm illerin cuma namazı vakitlerini internet sitesi üzerinden paylaştı.

Cuma namazı 2 Şubat 2024 tarihinde İstanbul'da 13:23'de Ankara'da 13:07'de İzmir'de 13:30'da Adana'da 12:57'de Bursa'da ise 13:22'de kılınacak.

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 2 Şubat 2024 İstanbul-Ankara ve İzmir cuma namazı vakitleri - 3

İL İL NAMAZ SAATLERİ

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Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 2 Şubat 2024 İstanbul-Ankara ve İzmir cuma namazı vakitleri - 4

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).

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