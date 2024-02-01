Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 2 Şubat 2024 İstanbul-Ankara ve İzmir cuma namazı vakitleri
Şubat ayının ilk cuma günü öncesi cuma namazı saatine yönelik araştırmalar da hız kazandı. Yaşadıkları şehirlerde öğle ezanının saat kaçta okunacağını ve cuma namazının saat kaçta kılınacağını merak eden pek çok vatandaş, bir gece önceden saat araştırmalarına başladı. Peki, Cuma namazı saat kaçta kılınacak?
Cuma namazı saatleri her hafta bir önceki haftaya göre birkaç dakika farklılık gösteriyor. Yeni ayın ilk cuma günü öncesi camilerde saf tutacak binlerce vatandaş da 2 Şubat cuma namazı saatlerine odaklandı. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyük şehirlerin namaz vakitleri sorgulanıyor. İşte, 2 Şubat 2024 İstanbul-Ankara ve İzmir cuma namazı vakitleri...