Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mesut Özil ve Amine Gülşe çiftinin nikah şahidi oldu
Anadolu Ajansı, ntv.com.tr
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Arsenal'in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil ile Amine Gülşe çiftinin nikahında şahitlik yaptı.
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1Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Arsenal'in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil ile Amine Gülşe çiftinin nikah şahidi oldu.
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2Futbolcu Mesut Özil, Amine Gülşe ile Beşiktaş'taki Four Seasons Hotel'de dünyaevine girdi.
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3Çiftin nikahını İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya kıyarken, nikah şahitliklerini ise Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan yaptı.
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Çifte mutluluk dileyen Erdoğan, evlilik cüzdanını Amine Gülşe'ye takdim etti.
Düğün törenine, çiftin yakınları ile spor ve sanat camiasından önemli isimler de katıldı.
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ERDOĞAN'IN CEKETİNE BENZETİLDİÜnlü futbolcu, düğün öncesi Gülşe'yi baba evinden davulla zurnalı bir törenle aldı.
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6Özil'in ceketi sosyal medyada Erdoğan ile özdeşleşen mavi ekose ceketine benzetildi.
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7Özil Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan hayranlığını her fırsatta dile getiriyor.
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MESUT ÖZİL VE AMİNE GÜLŞE ÇİFTİNİN DÜĞÜNÜNDEN KARELER...
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