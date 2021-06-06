Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla dondurma yedi

DHA 06.06.2021 - 07:51
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ndeki mesaisinin ardından Beylerbeyi'nde dondurmacıya uğradı.
Burada dondurma yiyen Erdoğan, vatandaşlarla da sohbet edip onlara da dondurma ısmarladı.
Dondurmacıdakilerle sohbet sırasında Ukraynalı olduğu öğrenilen bir kişi "Ben çok güzel Türkçe konuşurum Başkan Bey" dedi.
Erdoğan da "Sen bizim kızı nasıl kandırdın?" diye sordu. Ukraynalı kişi, "O beni kandırdı. Misafirlerimiz Ukrayna'dan" diye yanıt verdi. Erdoğan da bunun üzerine "Ne zaman geldiler? Ukrayna ile biliyorsunuz, aramız iyi" diye konuştu.
Erdoğan'ın dondurma ikram ettiği vatandaşlardan Ece Kutsev de "Çok mutlu olduk onu gördüğümüze, geldi normal bir vatandaş gibi, içeri girdi.
Hepimize dondurma ısmarladı, caddeden geçenlere, içeridekilere. Gayet iyiydi onu gördüğümüze çok mutlu olduk" diye konuştu.