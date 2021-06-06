Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla dondurma yedi

Erdoğan'ın dondurma ikram ettiği vatandaşlardan Ece Kutsev de "Çok mutlu olduk onu gördüğümüze, geldi normal bir vatandaş gibi, içeri girdi.

Hepimize dondurma ısmarladı, caddeden geçenlere, içeridekilere. Gayet iyiydi onu gördüğümüze çok mutlu olduk" diye konuştu.