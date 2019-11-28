Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taksi durağına ziyaret

''YOLUNUZ AÇIK, GELECEĞİNİZ AYDINLIK OLSUN''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, taksi şoförlerine telsizle hayırlı işler temennisinde bulunarak, "Değerli arkadaşlar, şu anda Bayındır Taksi Durağı'nda sizin evinizdeyiz, oradan sizlere sesleniyor, hayırlı işler diliyorum. Allah kazadan beladan muhafaza etsin diyorum. Yolunuz açık olsun, geleceğiniz aydınlık olsun inşallah" ifadelerini kullandı.