Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tavsiye ettiği dut pekmezi, kazanlarda kaynamaya başladı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAVSİYE ETMİŞTİ

Şubat 2020'de resmi bir ziyaret için gittiği Ukrayna dönüşünde gazetecilerin 'Sizin corona virüse karşı özel bir önleminiz var mı?' sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Benim bir tavsiyem var. Tabii bunu sağlıkçılar da söylüyor. Gıdalarınıza dikkat edin. Bizim özel bazı tedbirimiz var mı derseniz, öyle bir tedbir inanın yok. Vücudu güçlü tutacağız. Bizim bazı arkadaşlar sağ olsunlar ara sıra dut pekmezi gönderirler. Ben her sabah bir kaşık dut pekmezi alırım. Çünkü kan yapar. Ağırlıklı olarak Erzurum'dan" cevabını vermişti.