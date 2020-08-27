Tarihi eseri otel bahçesine süs diye koymuşlar

Bodrum'daki bir otelin bahçesine süs diyerek konulan sütun başlarının Antik döneme ait olduğu ortaya çıktı. İhbar üzerine otele giden ekipler tutanak tutarak eserleri müzeye götürdü. Otel sahibi tarihi eser olduğunu bilmediklerini söyledi.

DHA 27.08.2020 - 18:19

Tarihi eseri otel bahçesine süs diye koymuşlar - 1
Bodrum'da bir otelin bahçesinde sehpa niyetine süs olarak kullanılan tarihi eserler müzeye götürüldü.
Tarihi eseri otel bahçesine süs diye koymuşlar - 2
Bir ihbarı değerlendiren Bodrum Sualtı Müze Müdürlüğü ekipleri, Göltürkbükü Mahallesindeki bir otelde tarihi eserlerin dekor amaçlı kullanıldığını belirledi.
Tarihi eseri otel bahçesine süs diye koymuşlar - 3
Ekipler otelde 25 Ağustos'ta denetim yaptı. Yapılan denetimde, bahçede tarihi eser olduğu tespit edildi.
Tarihi eseri otel bahçesine süs diye koymuşlar - 4
Kimisi otel bahçesinde dekor amaçlı sehpa olarak kullanıldığı anlaşılan tamamı orijinal mermer tarihi eserler tek tek tespit edilip, tutanak tutuldu.
Tarihi eseri otel bahçesine süs diye koymuşlar - 5
Söz konusu 5 parça eserlerin 1986 yılında yaşamını yitiren otelin antikacı ortağı tarafından getirildiği ileri sürüldü.
Tarihi eseri otel bahçesine süs diye koymuşlar - 6
Eserler, Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yardımıyla bulundukları yerden alınıp, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'ne götürüldü.
Tarihi eseri otel bahçesine süs diye koymuşlar - 7
Otelin 22 yıldır işletmeciliğin yapan Emine Kaynar (52) ''Bu eserler yaz, kış otelimizde uzun yıllardır açıkta duruyor. Kaldırmayı hiç düşünmedik. Eğer niyetimiz kötü amaçlı olsaydı, açıkta, herkesin gezdiği bölgede olmazlardı'' açıklamasında bulunarak tarihi eser olmadıklarını söyledi.
Tarihi eseri otel bahçesine süs diye koymuşlar - 8
Tarihi eseri otel bahçesine süs diye koymuşlar - 9

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