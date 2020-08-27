Tarihi eseri otel bahçesine süs diye koymuşlar

Bodrum'da bir otelin bahçesinde sehpa niyetine süs olarak kullanılan tarihi eserler müzeye götürüldü.

Bir ihbarı değerlendiren Bodrum Sualtı Müze Müdürlüğü ekipleri, Göltürkbükü Mahallesindeki bir otelde tarihi eserlerin dekor amaçlı kullanıldığını belirledi.

Ekipler otelde 25 Ağustos'ta denetim yaptı. Yapılan denetimde, bahçede tarihi eser olduğu tespit edildi.

Otelin 22 yıldır işletmeciliğin yapan Emine Kaynar (52) ''Bu eserler yaz, kış otelimizde uzun yıllardır açıkta duruyor. Kaldırmayı hiç düşünmedik. Eğer niyetimiz kötü amaçlı olsaydı, açıkta, herkesin gezdiği bölgede olmazlardı'' açıklamasında bulunarak tarihi eser olmadıklarını söyledi.