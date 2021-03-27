D-655 Karayolu'nun 85 metrelik bölümü çöktü

Düzce ile Zonguldak arasında ulaşımı sağlayan D-655 Karayolu Çiçekpınar mevkiinde dün akşam heyelan meydana geldi. Yolun Düzce istikametinde 85 metrelik bir bölüm çöktü.

HASARIN BOYUTU GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI Yolda oluşan hasarın boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı. Karayolları Genel Müdürlüğü’nden gönderilen teknik heyet, 85 metrelik bir bölümde tamamen çöken yolda inceleme yapıyor.

Ekipler, bağlantının sağlanması için alternatif yol oluşturmak için çalışmalara başladı.

Bu arada çökmenin yaşandığı bölüm, drone ile de görüntülendi.