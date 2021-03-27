D-655 Karayolu'nun 85 metrelik bölümü çöktü

Düzce ile Zonguldak arasında ulaşımın sağlandığı D-655 Karayolu'nda heyelan nedeniyle çökme oldu, yol çift yönlü trafiğe kapatıldı. Alternatif yol için çalışma başlatıldı. Yolun Düzce istikametinde 85 metrelik bölümün çöktüğü alan drone'la da görüntülendi.

DHA 27.03.2021 - 12:14

D-655 Karayolu'nun 85 metrelik bölümü çöktü - 1
Düzce ile Zonguldak arasında ulaşımı sağlayan D-655 Karayolu Çiçekpınar mevkiinde dün akşam heyelan meydana geldi. Yolun Düzce istikametinde 85 metrelik bir bölüm çöktü.
D-655 Karayolu'nun 85 metrelik bölümü çöktü - 2
Heyelan nedeniyle karayolu, çift yönlü trafiğe kapatıldı.
D-655 Karayolu'nun 85 metrelik bölümü çöktü - 3
Jandarma ekipleri Şifalı Su mevkii ile Akçakoca Sapak mevkiinde yolu kesere araçların geçişine izin vermedi.
D-655 Karayolu'nun 85 metrelik bölümü çöktü - 4
İstanbul istikametine gidecek araçlar Sakarya-Kocaali yönüne, Ankara istikametine gidecek araçlar ise Zonguldak-Ereğli yoluna yönlendirildi.
D-655 Karayolu'nun 85 metrelik bölümü çöktü - 5

HASARIN BOYUTU GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

Yolda oluşan hasarın boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı. Karayolları Genel Müdürlüğü’nden gönderilen teknik heyet, 85 metrelik bir bölümde tamamen çöken yolda inceleme yapıyor.
D-655 Karayolu'nun 85 metrelik bölümü çöktü - 6
Ekipler, bağlantının sağlanması için alternatif yol oluşturmak için çalışmalara başladı.
D-655 Karayolu'nun 85 metrelik bölümü çöktü - 7
Bu arada çökmenin yaşandığı bölüm, drone ile de görüntülendi.
D-655 Karayolu'nun 85 metrelik bölümü çöktü - 8
D-655 Karayolu'nun 85 metrelik bölümü çöktü - 9
D-655 Karayolu'nun 85 metrelik bölümü çöktü - 10

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