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Demirci Belediyesi hangi partide? Demirci Belediye başkanı kimdir? Demirci Belediye başkan adayları

Demirci Belediyesi hangi partide? Demirci Belediye Başkanı kimdir? Demirci Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Manisa Demirci Belediyesini hangi parti kazandı ve Manisa Demirci Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Manisa Demirci yerel seçim sonuçları..

Demirci Belediyesi hangi partide? Demirci Belediye başkanı kimdir? Demirci Belediye başkan adayları - 1

DEMİRCİ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Manisa'nın Demirci Belediyesini, 15.522 alınan oy ve %59.10 oy oranı ile AK Parti adayı Selami Selçuk kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları
  • AK Parti%59.10
  • İyi Parti%38.18
  • Saadet Partisi%1.47
  • BTP%0.43
  • MESUT KULA%0.42
  • Vatan Partisi%0.40

TÜRKİYE HABERLERİ

Demirci Belediyesi hangi partide? Demirci Belediye başkanı kimdir? Demirci Belediye başkan adayları - 2

DEMİRCİ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Demirci Belediyesi Başkanı Selami Selçuk Kimdir?

1962 yılında Demirci’de dünya’ya gelen Selami Selçuk, ilköğrenimini Demirci Abdurrahman Şerefbey İlkokulu, Ortaokul ve Liseyi Demirci İmam Hatip Lisesi, Yüksek Öğrenimini Bursa İktisadi İdari Bilimler Fakültesinden 1984 yılında tamamladı. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yüksek Lisans yaptı.

2004 – 2009 yılları arasında Demirci Belediye Meclis Üyeliği, 2005 – 2013 yılları arasında iki dönem Demirci Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı yaptı.

2010 yılında AK Parti Genel Merkezi tarafından Demirci İlçe Başkanlığına atanan ve 2014 Yerel seçimlerinde AK Parti Demirci Belediye Başkan Adayı olan Selami Selçuk, Demirci Belediye Başkanlığına seçildi. 

Belediye Başkanı Selami Selçuk, 31 Mart 2019 Yerel seçimlerinde AK Parti Genel Merkezi tarafından Cumhur İttifakı AK Parti Belediye Başkan Adayı gösterilerek, yeniden Belediye Başkanlığına seçildi.

Selami Selçuk evli ve 3 çocuk babasıdır.

Demirci Belediyesi hangi partide? Demirci Belediye başkanı kimdir? Demirci Belediye başkan adayları - 3

DEMİRCİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • ŞERİF AKMEŞE
  • ERKAN KARA
  • MUSTAFA ELALMIŞ
  • SELAMİ SELÇUK
  • AHMET YÜKSEL
  • İHSAN TEMEL
  • ZEHRA ASLAN
  • ALİ POLAT
  • KENAN TRUE
  • ZEKAYİ YILMAZ
Demirci Belediyesi hangi partide? Demirci Belediye başkanı kimdir? Demirci Belediye başkan adayları - 4

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