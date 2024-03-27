Demirci Belediyesi hangi partide? Demirci Belediye başkanı kimdir? Demirci Belediye başkan adayları

DEMİRCİ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Demirci Belediyesi Başkanı Selami Selçuk Kimdir?

1962 yılında Demirci’de dünya’ya gelen Selami Selçuk, ilköğrenimini Demirci Abdurrahman Şerefbey İlkokulu, Ortaokul ve Liseyi Demirci İmam Hatip Lisesi, Yüksek Öğrenimini Bursa İktisadi İdari Bilimler Fakültesinden 1984 yılında tamamladı. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yüksek Lisans yaptı.

2004 – 2009 yılları arasında Demirci Belediye Meclis Üyeliği, 2005 – 2013 yılları arasında iki dönem Demirci Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı yaptı.

2010 yılında AK Parti Genel Merkezi tarafından Demirci İlçe Başkanlığına atanan ve 2014 Yerel seçimlerinde AK Parti Demirci Belediye Başkan Adayı olan Selami Selçuk, Demirci Belediye Başkanlığına seçildi.

Belediye Başkanı Selami Selçuk, 31 Mart 2019 Yerel seçimlerinde AK Parti Genel Merkezi tarafından Cumhur İttifakı AK Parti Belediye Başkan Adayı gösterilerek, yeniden Belediye Başkanlığına seçildi.

Selami Selçuk evli ve 3 çocuk babasıdır.