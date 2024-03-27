Demirci Belediyesi hangi partide? Demirci Belediye başkanı kimdir? Demirci Belediye başkan adayları
Demirci Belediyesi hangi partide? Demirci Belediye Başkanı kimdir? Demirci Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Manisa Demirci Belediyesini hangi parti kazandı ve Manisa Demirci Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Manisa Demirci yerel seçim sonuçları..
DEMİRCİ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Manisa'nın Demirci Belediyesini, 15.522 alınan oy ve %59.10 oy oranı ile AK Parti adayı Selami Selçuk kazanmıştır.Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti%59.10
- İyi Parti%38.18
- Saadet Partisi%1.47
- BTP%0.43
- MESUT KULA%0.42
- Vatan Partisi%0.40