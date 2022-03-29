Deniz yosunu, İzmir Körfezi'nde yeniden yayılıyor

"EKONOMİYE KAZANDIRILABİLİR"

Deniz yosununun ekonomik değeri bulunduğuna da işaret eden Dalay, şöyle konuştu:

"Bununla beraber aslında deniz yosunları faydaya dönüştürülebilecek bir biyokütledir. Biyogaz, biyodizel gibi sürdürülebilir yakıtların üretiminde kullanılabilirliğinin yanı sıra yem, gıda, kozmetik amaçlı kullanımları mümkündür. Ağır metal analizleri yapılmak koşuluyla biyogübre olarak kullanılabilir. Kontrollü üretimleri gerçekleştirilebilirse hem bu sular körfeze ulaşmadan arıtılır hem de elde edilen ulvalar ekonomiye kazandırılabilir."