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Deniz yosunu, İzmir Körfezi'nde yeniden yayılıyor

İzmir Körfezi'ni geçen yıl kaplayan denis yosunları yeniden yayılmaya başladı. Çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Çakalburnu Lagünü'nün de bir bölümü, havaların ısınmaya başlamasıyla deniz yosunuyla kaplandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 29.03.2022 - 11:56

Deniz yosunu, İzmir Körfezi'nde yeniden yayılıyor - 1

Kirliliğe bağlı olarak deniz suyundaki azot ve fosfor miktarının artmasıyla meydana gelen ve en son geçen yıl sonbaharda etkili olan yosunlar, yeniden Körfezi'nde yayılmaya başladı.

Halk arasında "deniz marulu" olarak da bilinen deniz yosunları, özellikle iç körfezin güneyinde İnciraltı kıyılarındaki Çakalburnu Lagünü'nü yeşile bürüdü.

Deniz yosunu, İzmir Körfezi'nde yeniden yayılıyor - 2

Flamingo başta olmak üzere çok sayıda kuşun yaşadığı lagünde, suyun yüzeyi deniz yosunlarıyla örtüldü.

Uzmanlar, denizde yapılacak temizleme çalışmalarının yanı sıra deniz yosununun üremesine neden olacak şartları ortadan kaldırmanın önemine dikkati çekiyor.

Deniz yosunu, İzmir Körfezi'nde yeniden yayılıyor - 3

ENDÜSTRİYEL FAALİYETLERİN YOĞUN OLDUĞU BÖLGELERDE OLUŞUYOR

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi ve Algal Teknoloji Laboratuvarı Koordinatörü Prof. Dr. Meltem Conk Dalay, özellikle endüstriyel ve tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu bölgelerde deniz yosunu oluştuğunu söyledi.

Deniz yosunu, İzmir Körfezi'nde yeniden yayılıyor - 4

İnciraltı'nda azot ve fosfor giderimi yapılmadan denize dökülen suların bu duruma neden olduğunu anlatan Dalay, şunları kaydetti:

"Havaların ısınmasıyla İzmir Körfezi'nde ulva lactuca (deniz marulu) için uygun koşullar oluşmaya başladı. Azot ve fosforca zengin arıtma tesisi çıkış suları ve akarsularla körfeze taşınan gübreli tarım arazisi suları, ulva için son derece elverişli koşullardır. Ulva popülasyonu, kontrolsüz koşullarda bozulup kokuşmalara ve çevrede rahatsız edici sonuçlara yol açmaktadır."

Deniz yosunu, İzmir Körfezi'nde yeniden yayılıyor - 5

"EKONOMİYE KAZANDIRILABİLİR"

Deniz yosununun ekonomik değeri bulunduğuna da işaret eden Dalay, şöyle konuştu:

"Bununla beraber aslında deniz yosunları faydaya dönüştürülebilecek bir biyokütledir. Biyogaz, biyodizel gibi sürdürülebilir yakıtların üretiminde kullanılabilirliğinin yanı sıra yem, gıda, kozmetik amaçlı kullanımları mümkündür. Ağır metal analizleri yapılmak koşuluyla biyogübre olarak kullanılabilir. Kontrollü üretimleri gerçekleştirilebilirse hem bu sular körfeze ulaşmadan arıtılır hem de elde edilen ulvalar ekonomiye kazandırılabilir."

Deniz yosunu, İzmir Körfezi'nde yeniden yayılıyor - 6

Prof. Dr. Dalay, bu amaçla, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği halinde yürütebilecekleri bir proje hazırladıklarını sözlerine ekledi.

Deniz yosunu, İzmir Körfezi'nde yeniden yayılıyor - 7
Deniz yosunu, İzmir Körfezi'nde yeniden yayılıyor - 8
Deniz yosunu, İzmir Körfezi'nde yeniden yayılıyor - 9
Deniz yosunu, İzmir Körfezi'nde yeniden yayılıyor - 10
Deniz yosunu, İzmir Körfezi'nde yeniden yayılıyor - 11
Deniz yosunu, İzmir Körfezi'nde yeniden yayılıyor - 12
Deniz yosunu, İzmir Körfezi'nde yeniden yayılıyor - 13
Deniz yosunu, İzmir Körfezi'nde yeniden yayılıyor - 14
Deniz yosunu, İzmir Körfezi'nde yeniden yayılıyor - 15
Deniz yosunu, İzmir Körfezi'nde yeniden yayılıyor - 16
Deniz yosunu, İzmir Körfezi'nde yeniden yayılıyor - 17
Deniz yosunu, İzmir Körfezi'nde yeniden yayılıyor - 18
Deniz yosunu, İzmir Körfezi'nde yeniden yayılıyor - 19

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