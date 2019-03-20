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Denizli'de 5,5 büyüklüğünde deprem

Denizli Acıpayam merkezli 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Ege Bölgesi ile Güney Marmara'daki illerde hissedildi. Depremin ardından bölgede 4,2, 4,5 ve 4,8 büyüklüğünde artçı sarsıntılar oldu.

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    Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem korku yarattı.
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    Depremin yoğun olarak hissedildiği Denizli merkezde vatandaşlar açık alanlara çıktı.
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    Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem sırasında 1'inci kattaki evinden panikle sokağa atlayan bir kadının yaralandığı belirtildi.
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    Ayrıca ilçedeki kırsal mahallelerde bazı kerpiç evlerin hasar gördüğü öğrenildi.
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