Denizli'de 'insan yüzlü örümcek' görüldü

Denizli'de arıyı öldürürken bulunan köşeli yengeç örümceği, insan yüzüne benzeyen görüntüsüyle görenleri şaşırtıyor. Arıları ve büyük sinekleri yiyerek beslenen örümcek, şu ana kadar Türkiye'de yedinci kez görüldü.

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İHA 11.06.2021 - 16:07

Halk arasında 'İnsan yüzlü örümcek' olarak da bilinen köşeli yengeç örümceği, ilk kez 1805 yılında Fransız bilgin Charles Athanase Walckenaer (1771-1852) tarafından Thomisus Onustus adıyla tanımlandı.

Bu örümceğin görüldüğü 7'nci adres ise Denizli oldu. Köşeli yengeç örümceği, Merkezefendi ilçesinde pazarlama işinde çalışan Burak Deniz Tutkun tarafından hayvanları beslerken bulundu.

ARIYI ÖLDÜRÜRKEN BULUNDU Arıyı öldürürken örümceği bulan Burak Deniz Tutkun, örümceğe yakından baktığında insan yüzüne benzediğini görerek hayrete düştü.

Tutkun örümceği kavanoza koyarak arkadaşlarına gösterdi.

TÜRKİYE'DE YEDİNCİ KEZ ORTAYA ÇIKTI Araştırmalara başlayan Tutkun, örümceğin Türkiye’de sadece 6 kez görüldüğünü ve kendi bulduğunun ise 7’ncisi olduğunu öğrendi.

ARI VE BÜYÜK SİNEKLERLE BESLENİYOR İnsan yüzlü örümcek, yırtıcılardan, üzerinde bulunduğu çiçeğin rengine bürünerek korunuyor. Tutkun, örümceği arı ve büyük sineklerle besledikten sonra doğal yaşam alanına bıraktı.

''KİMİSİ SAHTE OLDUĞUNU SÖYLÜYOR'' Örümceğin insan yüzüne benzediğini görünce ilk başta inanmayıp arkadaşlarına gösteren Tutkun, şöyle konuştu:

''İş yerimde dolaşırken hayvanlara yem veriyordum. Dalın üzerinde arının can çekiştiğini gördüm ve baktım üzerinde insan yüzlü örümcek vardı. Tuttum ve ofise arkadaşların yanına götürdüm. Arkadaşlara gösterdim ve insan yüzlü olduğunu iyice fark ettik. Kaçmasın diye kavanoza koyarak araştırmalar yaptık. Türkiye’de 6 tane olduğu ortaya çıktı ve et, maydanoz, arı ile besleniyormuş. Endemik bir tür sanırım. Sonra sosyal medyaya atınca bazı arkadaşlar ulaştı.

Biz de araştırmasını yaparak Türkiye’de 7’ncisinin bizde olduğunu gördük. Örümceği bulunca arkadaşa götürdüm ve o da çok şaşırdı. Herkes şaşırıyor, arayıp soruyorlar ve kimisi sahte olduğunu söylüyor. Örümceği sonrasında doğal ortamına salacağım. Çünkü biz ne kadar besleyebiliriz? Besleyemeyiz. Doğasında üreyerek çoğalsın, bunun tabii ki de çifti vardır.''