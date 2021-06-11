Denizli'de 'insan yüzlü örümcek' görüldü

Denizli'de arıyı öldürürken bulunan köşeli yengeç örümceği, insan yüzüne benzeyen görüntüsüyle görenleri şaşırtıyor. Arıları ve büyük sinekleri yiyerek beslenen örümcek, şu ana kadar Türkiye'de yedinci kez görüldü.

İHA 11.06.2021 - 16:07

Denizli'de 'insan yüzlü örümcek' görüldü - 1
Halk arasında 'İnsan yüzlü örümcek' olarak da bilinen köşeli yengeç örümceği, ilk kez 1805 yılında Fransız bilgin Charles Athanase Walckenaer (1771-1852) tarafından Thomisus Onustus adıyla tanımlandı.
Denizli'de 'insan yüzlü örümcek' görüldü - 2
Bu örümceğin görüldüğü 7'nci adres ise Denizli oldu. Köşeli yengeç örümceği, Merkezefendi ilçesinde pazarlama işinde çalışan Burak Deniz Tutkun tarafından hayvanları beslerken bulundu.
Denizli'de 'insan yüzlü örümcek' görüldü - 3

ARIYI ÖLDÜRÜRKEN BULUNDU

Arıyı öldürürken örümceği bulan Burak Deniz Tutkun, örümceğe yakından baktığında insan yüzüne benzediğini görerek hayrete düştü.
Denizli'de 'insan yüzlü örümcek' görüldü - 4
Tutkun örümceği kavanoza koyarak arkadaşlarına gösterdi.
Denizli'de 'insan yüzlü örümcek' görüldü - 5

TÜRKİYE'DE YEDİNCİ KEZ ORTAYA ÇIKTI

Araştırmalara başlayan Tutkun, örümceğin Türkiye’de sadece 6 kez görüldüğünü ve kendi bulduğunun ise 7’ncisi olduğunu öğrendi.
Denizli'de 'insan yüzlü örümcek' görüldü - 6

ARI VE BÜYÜK SİNEKLERLE BESLENİYOR

İnsan yüzlü örümcek, yırtıcılardan, üzerinde bulunduğu çiçeğin rengine bürünerek korunuyor. Tutkun, örümceği arı ve büyük sineklerle besledikten sonra doğal yaşam alanına bıraktı.

Denizli'de 'insan yüzlü örümcek' görüldü - 7

''KİMİSİ SAHTE OLDUĞUNU SÖYLÜYOR''

Örümceğin insan yüzüne benzediğini görünce ilk başta inanmayıp arkadaşlarına gösteren Tutkun, şöyle konuştu:
Denizli'de 'insan yüzlü örümcek' görüldü - 8
''İş yerimde dolaşırken hayvanlara yem veriyordum. Dalın üzerinde arının can çekiştiğini gördüm ve baktım üzerinde insan yüzlü örümcek vardı. Tuttum ve ofise arkadaşların yanına götürdüm. Arkadaşlara gösterdim ve insan yüzlü olduğunu iyice fark ettik. Kaçmasın diye kavanoza koyarak araştırmalar yaptık. Türkiye’de 6 tane olduğu ortaya çıktı ve et, maydanoz, arı ile besleniyormuş. Endemik bir tür sanırım. Sonra sosyal medyaya atınca bazı arkadaşlar ulaştı.
Denizli'de 'insan yüzlü örümcek' görüldü - 9
Biz de araştırmasını yaparak Türkiye’de 7’ncisinin bizde olduğunu gördük. Örümceği bulunca arkadaşa götürdüm ve o da çok şaşırdı. Herkes şaşırıyor, arayıp soruyorlar ve kimisi sahte olduğunu söylüyor. Örümceği sonrasında doğal ortamına salacağım. Çünkü biz ne kadar besleyebiliriz? Besleyemeyiz. Doğasında üreyerek çoğalsın, bunun tabii ki de çifti vardır.''
Denizli'de 'insan yüzlü örümcek' görüldü - 10
Denizli'de 'insan yüzlü örümcek' görüldü - 11
Denizli'de 'insan yüzlü örümcek' görüldü - 12
Denizli'de 'insan yüzlü örümcek' görüldü - 13
Denizli'de 'insan yüzlü örümcek' görüldü - 14
Denizli'de 'insan yüzlü örümcek' görüldü - 15

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER