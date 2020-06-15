Deprem sonrası yollarda yarıklar oluştu

Bingöl'de meydana gelen 5,7'lik depremin ardından Yedisu ilçesindeki bazı yollarda yarıklar oluştu.
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Anadolu Ajansı 15.06.2020 - 00:04
Bingöl'de saat 17.24'te merkez üstü Bingöl Karlıova-Yedisu arası Kaynarpınar köyü olan 5,7 büyüklüğündeki depremde Yedisu ilçesine bağlı Elmalı ve Dinarbey köylerinde bazı ev ve ahırlarda çökme meydana geldi.
Deprem dolaysıyla ilçede bazı yollarda yarıklar oluştu.
Yedisu Kaymakamı Oğuzhan Ocak, depremden etkilenen köylerde incelemede bulundu.
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