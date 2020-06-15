Deprem sonrası yollarda yarıklar oluştu

Bingöl'de meydana gelen 5,7'lik depremin ardından Yedisu ilçesindeki bazı yollarda yarıklar oluştu.

Anadolu Ajansı 15.06.2020 - 00:04

Deprem sonrası yollarda yarıklar oluştu - 1
Bingöl'de saat 17.24'te merkez üstü Bingöl Karlıova-Yedisu arası Kaynarpınar köyü olan 5,7 büyüklüğündeki depremde Yedisu ilçesine bağlı Elmalı ve Dinarbey köylerinde bazı ev ve ahırlarda çökme meydana geldi.
Deprem sonrası yollarda yarıklar oluştu - 2
Deprem dolaysıyla ilçede bazı yollarda yarıklar oluştu.
Deprem sonrası yollarda yarıklar oluştu - 3
Yedisu Kaymakamı Oğuzhan Ocak, depremden etkilenen köylerde incelemede bulundu.
Deprem sonrası yollarda yarıklar oluştu - 4
Deprem sonrası yollarda yarıklar oluştu - 5

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