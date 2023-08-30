Devletin zirvesi Anıtkabir’de | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu, devlet millet el ele vererek büyük bir azim ve kararlılık içinde hayata geçiriyoruz
Büyük Zafer'in 101’inci yılı tüm yurtta kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Anıtkabir’de düzenlenen törene katıldı. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. Erdoğan deftere, “Muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkma hedefimizin sembolü haline gelen Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu, devlet millet el ele vererek büyük bir azim ve kararlılık içinde hayata geçiriyoruz.” diye yazdı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir'e ziyarette bulundu.
Büyük Zafer'in 101'inci yılı kutlamaları kapsamında, ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi.