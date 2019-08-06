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Devrilen tankerden sızan yakıtı bidonlara doldurdular

Anadolu Ajansı

Mersin'de mazot yüklü tanker devrildi. Sürücünün yaralandığı kaza sonrası çevredeki bazı kişiler, yola sızan yakıtı bidonlara doldurmaya çalıştı.

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    Mersin'de 8 ton mazot yüklü tankerin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
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    Ahmet Yıldırım idaresindeki 8 ton mazot yüklü tanker, D-400 kara yolu Bağlarbaşı mevkisinde devrildi.
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    Kazada yaralanan Yıldırım, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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    Tankerden yola akaryakıt sızması nedeniyle polis ekipleri çevrede önlem alırken, itfaiye de soğutma çalışması yaptı.
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    Kaza nedeniyle D-400 kara yolunun Adana istikametinde bir süre trafik aksadı.
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    Bu arada, çevredeki bazı kişilerin devrilen tankerden sızan mazotu bidonlara doldurmaya çalıştığı görüldü.
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