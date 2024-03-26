Dicle Belediyesi hangi partide? Dicle Belediye başkanı kimdir? Dicle Belediye başkan adayları

DİCLE BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Dicle Belediyesi Başkanı Felat Aygören Kimdir?

Dicle Belediye Başkanı Felat Aygören, %50.8’lik oy oranıyla seçimi kazanarak Dicle Belediyesi’nin Belediye Başkanı olmuştur.



1971 yılında Diyarbakır Dicle ilçesinde doğdu. İlk Orta ve Lise öğrenimini Dicle ilçesinde tamamladı.1991 yılında askerlik görevini ifa ettikten sonra ticaret hayatına atıldı.Şehirler arası taşımacılık sektöründe otobüs işletmeciliği ile uğraştı ayrıca yurt içi ve yurt dışında inşaat sektöründe müteahhit (taahhüt) işleri yaptı.



Evli ve 4 çocuk babasıdır.