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Dicle Belediyesi hangi partide? Dicle Belediye başkanı kimdir? Dicle Belediye başkan adayları

Dicle Belediyesi hangi partide? Dicle Belediye Başkanı kimdir? Dicle Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Diyarbakır Dicle Belediyesini hangi parti kazandı ve Diyarbakır Dicle Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Diyarbakır Dicle yerel seçim sonuçları..

Dicle Belediyesi hangi partide? Dicle Belediye başkanı kimdir? Dicle Belediye başkan adayları - 1

DİCLE BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Diyarbakır Dicle Belediyesini 8.980 alınan oy ve %50.86 oy oranı ile HDP adayı Felat Aygören kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • HDP%50.86
  • AK Parti%42.28
  • ABDULHALİM TAN%4.20
  • Saadet Partisi%1.13
  • CHP%1.02
  • BTP%0.52

TÜRKİYE HABERLERİ

Dicle Belediyesi hangi partide? Dicle Belediye başkanı kimdir? Dicle Belediye başkan adayları - 2

DİCLE BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Dicle Belediyesi Başkanı Felat Aygören Kimdir?

Dicle Belediye Başkanı Felat Aygören, %50.8’lik oy oranıyla seçimi kazanarak Dicle Belediyesi’nin Belediye Başkanı olmuştur.

1971 yılında Diyarbakır Dicle ilçesinde doğdu. İlk Orta ve Lise öğrenimini Dicle ilçesinde tamamladı.1991 yılında askerlik görevini ifa ettikten sonra ticaret hayatına atıldı.Şehirler arası taşımacılık sektöründe otobüs işletmeciliği ile uğraştı ayrıca yurt içi ve yurt dışında inşaat sektöründe müteahhit (taahhüt) işleri yaptı.

Evli ve 4 çocuk babasıdır.

Dicle Belediyesi hangi partide? Dicle Belediye başkanı kimdir? Dicle Belediye başkan adayları - 3

DİCLE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • FELAT AYGÖREN
  • MEHMET DOĞAN
  • FERHAT DURMAZ
  • MURAT ARUKAN
  • YUNUS BAŞAL
  • MUSTAFA BİROĞLU
  • HALİT AYDIN
  • HACİ AKENGİN
  • ADNAN KAYA
  • YUNUS TUTUŞ
  • MEHMET SELİM AKBAŞ
  • ALİ GÖÇTÜRK
  • ÖZGÜR KARAKUŞ
  • HÜSEYİN LEVENT
  • ABDULVAHAP DİYAPOĞLU
Dicle Belediyesi hangi partide? Dicle Belediye başkanı kimdir? Dicle Belediye başkan adayları - 4

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