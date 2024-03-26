Dicle Belediyesi hangi partide? Dicle Belediye başkanı kimdir? Dicle Belediye başkan adayları
Dicle Belediyesi hangi partide? Dicle Belediye Başkanı kimdir? Dicle Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Diyarbakır Dicle Belediyesini hangi parti kazandı ve Diyarbakır Dicle Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Diyarbakır Dicle yerel seçim sonuçları..
DİCLE BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Diyarbakır Dicle Belediyesini 8.980 alınan oy ve %50.86 oy oranı ile HDP adayı Felat Aygören kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- HDP%50.86
- AK Parti%42.28
- ABDULHALİM TAN%4.20
- Saadet Partisi%1.13
- CHP%1.02
- BTP%0.52