Doğada gezerken dev mantar buldu

Haberler - DHA 06.07.2022 - 14:25
Sivas'ta 15 kilogram ağırlığında bir mantar bulundu.
Ulaş ilçesine bağlı Hacımirza köyünde yaşayan 66 yaşındaki Turan Adıgüzel doğada ATV ile gezinti yaparken çıktığı 1900 rakımlı bölgede büyük mantarlar fark etti.
Bulduklarından bir kısmını köye getiren Adıgüzel, en büyüğünü tarttığında 15 kilogram olduğunu belirledi.
Mantarı sabah saatlerinde bulduğunu söyleyen Adıgüzel, "Bunu çok yükseklerde ve çalıların içerisinde buldum. Çok değerli bir mantar. Yüksekte bunun yanında bir kaç tane daha benzer büyüklükte vardı ama ağırlık olacağı için getiremedim" dedi.