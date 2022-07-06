Doğada gezerken dev mantar buldu

Sivas'ın Ulaş ilçesindeki 1900 rakımlı bölgede ATV ile gezen vatandaş 15 kilogram büyüklüğünde dev bir mantar buldu.

Haberler - DHA 06.07.2022 - 14:25

Doğada gezerken dev mantar buldu - 1

'ta 15 kilogram ağırlığında bir mantar bulundu.

Doğada gezerken dev mantar buldu - 2

Ulaş ilçesine bağlı Hacımirza köyünde yaşayan 66 yaşındaki Turan Adıgüzel doğada ATV ile gezinti yaparken çıktığı 1900 rakımlı bölgede büyük mantarlar fark etti.

Doğada gezerken dev mantar buldu - 3

Bulduklarından bir kısmını köye getiren Adıgüzel, en büyüğünü tarttığında 15 kilogram olduğunu belirledi.

Doğada gezerken dev mantar buldu - 4

Mantarı sabah saatlerinde bulduğunu söyleyen Adıgüzel, "Bunu çok yükseklerde ve çalıların içerisinde buldum. Çok değerli bir mantar. Yüksekte bunun yanında bir kaç tane daha benzer büyüklükte vardı ama ağırlık olacağı için getiremedim" dedi.

Doğada gezerken dev mantar buldu - 5
Doğada gezerken dev mantar buldu - 6

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