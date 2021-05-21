Doğanın çöpçüleri Doğu'da görüntülendi

Türkiye'de tespit edilen 4 türün de Iğdır'da yaşamasının oldukça önemli bir avantaj olduğunu ifade eden Çelik, şöyle konuştu:

"Dünyada şu an 23 akbaba türü mevcut, bunlardan 14 tanesinin nesli tehlike altında. Ülkemizde de görülen 4 önemli akbaba türü, kara akbaba, küçük akbaba, sakallı akbaba ve kızıl akbabadır. Burası için en önemli tür küçük akbabadır ve nesli tehlike altında. Tüm Avrupa kıtasında nesli tehlike altında olan bu tür, burada yoğunlukla görülebiliyor"