Doğaseverler Nemrut Krater Gölü çevresinde çöp topladı

5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Tatvan Belediyesi, Van Gölü Aktivistleri Derneği ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Bitlis Temsilciliği öncülüğünde bir araya gelen 50 doğasever, krater gölü çevresinde çöp topladı.