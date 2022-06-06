Doğaseverler Nemrut Krater Gölü çevresinde çöp topladı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde doğaseverler Nemrut Krater Gölü'nde çevre temizliği yaptı.

Haberler - Anadolu Ajansı 06.06.2022 - 06:42

Doğaseverler Nemrut Krater Gölü çevresinde çöp topladı - 1

5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Tatvan Belediyesi, Van Gölü Aktivistleri Derneği ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Temsilciliği öncülüğünde bir araya gelen 50 doğasever, krater gölü çevresinde çöp topladı.

Doğaseverler Nemrut Krater Gölü çevresinde çöp topladı - 2

Toplanan çöpler belediye ekiplerince bölgeden uzaklaştırıldı.

Doğaseverler Nemrut Krater Gölü çevresinde çöp topladı - 3

Van Gölü Aktivistleri Derneği Genel Sekreteri Maşallah Özel, yaptığı açıklamada, Krater Gölü'nün korunması konusunda farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirtti.

Doğaseverler Nemrut Krater Gölü çevresinde çöp topladı - 4

Özel, hem doğa yürüyüşü yaptıklarını hem çöp topladıklarını söyledi.

Doğaseverler Nemrut Krater Gölü çevresinde çöp topladı - 5
Doğaseverler Nemrut Krater Gölü çevresinde çöp topladı - 6
Doğaseverler Nemrut Krater Gölü çevresinde çöp topladı - 7
Doğaseverler Nemrut Krater Gölü çevresinde çöp topladı - 8
Doğaseverler Nemrut Krater Gölü çevresinde çöp topladı - 9
Doğaseverler Nemrut Krater Gölü çevresinde çöp topladı - 10
Doğaseverler Nemrut Krater Gölü çevresinde çöp topladı - 11
Doğaseverler Nemrut Krater Gölü çevresinde çöp topladı - 12
Doğaseverler Nemrut Krater Gölü çevresinde çöp topladı - 13
Doğaseverler Nemrut Krater Gölü çevresinde çöp topladı - 14
Doğaseverler Nemrut Krater Gölü çevresinde çöp topladı - 15
Doğaseverler Nemrut Krater Gölü çevresinde çöp topladı - 16

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