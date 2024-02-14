Doğubayazıt'ta 30 kilometrelik TIR kuyruğu uzamaya devam ediyor

"14 GÜNDÜR BURADAYIM"

Kuyruktaki her aracın en az 1 haftadır beklediğini söyleyen TIR şoförlerinden Ahmet Balin, "Gümrük çalışmıyor. İstanbul'dan yüklediğim rulo kağıdı Özbekistan'a götüreceğim fakat 10 gündür buradayım. Günler sonra bugün ilk kez bir 100 metre kadar gidebildik. Benim yolculuğum 14 gün sürüyor ama ben hala buradayım. Buradakiler günlerdir banyo yapmadı. Yiyecek ve su sıkıntısı hat safhada. Yetkililerin bu sorunu bir an evvel çözüme kavuşturmasını bekliyoruz ama kimse gelip bilgi vermiyor. İran almıyor, Türkiye almıyor. Burada 25-30 kilometre kuyruk var. Allah bütün arkadaşların yardımcısı olsun." diye konuştu.