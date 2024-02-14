Doğubayazıt'ta 30 kilometrelik TIR kuyruğu uzamaya devam ediyor
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinin İran sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı'nda oluşan TIR kuyruğu gelen araçlarla birlikte 30 kilometre uzunluğunda çift sıraya dayandı. Günlük ihtiyaçlarını karşılayacak lavabo ve su olmadığından şikayet eden şoförler, sorunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını istiyor.
Doğubayazıt ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki Gürbulak Sınır Kapısı'ndan İran'a ve diğer ülkelere geçmek için sürücülerinin beklediği TIR'lar 30 kilometre uzunluğunda çift sıra kuyruk oluşturdu.