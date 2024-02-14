Doğubayazıt'ta 30 kilometrelik TIR kuyruğu uzamaya devam ediyor

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinin İran sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı'nda oluşan TIR kuyruğu gelen araçlarla birlikte 30 kilometre uzunluğunda çift sıraya dayandı. Günlük ihtiyaçlarını karşılayacak lavabo ve su olmadığından şikayet eden şoförler, sorunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını istiyor.

Doğubayazıt'ta 30 kilometrelik TIR kuyruğu uzamaya devam ediyor - 1

Doğubayazıt ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki Gürbulak Sınır Kapısı'ndan İran'a ve diğer ülkelere geçmek için sürücülerinin beklediği TIR'lar 30 kilometre uzunluğunda çift sıra kuyruk oluşturdu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Doğubayazıt'ta 30 kilometrelik TIR kuyruğu uzamaya devam ediyor - 2

TIR'ın kuyruğunun İran gümrüğündeki sorunlardan kaynaklandığı belirtilirken yaşanan sıkıntıları dün protesto eden TIR şoförleri uluslararası kara yoluna taş dizip protesto etti.

Doğubayazıt'ta 30 kilometrelik TIR kuyruğu uzamaya devam ediyor - 3

Gelen diğer TIR'larla birlikte kuyruk her geçen gün biraz daha uzuyor.

Doğubayazıt'ta 30 kilometrelik TIR kuyruğu uzamaya devam ediyor - 4

"14 GÜNDÜR BURADAYIM"

Kuyruktaki her aracın en az 1 haftadır beklediğini söyleyen TIR şoförlerinden Ahmet Balin, "Gümrük çalışmıyor. İstanbul'dan yüklediğim rulo kağıdı Özbekistan'a götüreceğim fakat 10 gündür buradayım. Günler sonra bugün ilk kez bir 100 metre kadar gidebildik. Benim yolculuğum 14 gün sürüyor ama ben hala buradayım. Buradakiler günlerdir banyo yapmadı. Yiyecek ve su sıkıntısı hat safhada. Yetkililerin bu sorunu bir an evvel çözüme kavuşturmasını bekliyoruz ama kimse gelip bilgi vermiyor. İran almıyor, Türkiye almıyor. Burada 25-30 kilometre kuyruk var. Allah bütün arkadaşların yardımcısı olsun." diye konuştu.

Doğubayazıt'ta 30 kilometrelik TIR kuyruğu uzamaya devam ediyor - 5

İskenderun'dan yüklediği gübreyi İran'a götüren Adil Balım ise "Bugün 14 gündür buradayım. Ne sandığımızda bir şey kaldı ne günlük ihtiyacımızı karşılayacak lavabo ne de temizlik ihtiyacımızı karşılayacağımız su yok." ifadelerini kullandı.

Doğubayazıt'ta 30 kilometrelik TIR kuyruğu uzamaya devam ediyor - 6
Doğubayazıt'ta 30 kilometrelik TIR kuyruğu uzamaya devam ediyor - 7
Doğubayazıt'ta 30 kilometrelik TIR kuyruğu uzamaya devam ediyor - 8
Doğubayazıt'ta 30 kilometrelik TIR kuyruğu uzamaya devam ediyor - 9
DAHA FAZLA GÖSTER