Dünyadan Türkiye'ye deprem desteği: Çok sayıda ekip gönderildi

ALMANYA

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından Almanya'nın Köln kentinden arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere 41 görevli ve 7 köpekten oluşan bir ekip yola çıktı.

International Search and Rescue (ISAR) tarafından organize edilen ve uzmanlardan oluşan ekip Köln-Bonn Havalimanı'ndan özel uçakla Gaziantep'e hareket etti.