Dünyadan Türkiye'ye deprem desteği: Çok sayıda ekip gönderildi

Dünya genelinde çok sayıda ülke tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde arama kurtarma çalışması yapmak için aralarında deneyimli kurtarma görevlileri ile doktorların yanı sıra özel eğitimli köpeklerin de olduğu ekipler Türkiye'ye gönderildi.

Dünyadan Türkiye'ye deprem desteği: Çok sayıda ekip gönderildi - 1

TAYVAN

Tayvan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalanların kurtarılmasına yardım için Türkiye'ye bir arama ve kurtarma ekibi gönderdi.

Dünyadan Türkiye'ye deprem desteği: Çok sayıda ekip gönderildi - 2
Dünyadan Türkiye'ye deprem desteği: Çok sayıda ekip gönderildi - 3
Dünyadan Türkiye'ye deprem desteği: Çok sayıda ekip gönderildi - 4
Dünyadan Türkiye'ye deprem desteği: Çok sayıda ekip gönderildi - 5

LÜBNAN

Lübnan hükümeti, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalanların kurtarılmasına yardım için Türkiye'ye 72 kişilik bir arama ve kurtarma ekibi gönderdi.

Ekibi, Beyrut Uluslararası Havalimanı'nda Lübnan Çevre Bakanı Nasır Yasin uğurladı.

Dünyadan Türkiye'ye deprem desteği: Çok sayıda ekip gönderildi - 6

ÇEKYA

Çekya, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Türkiye'ye arama kurtarma ekibi gönderdi.

Arama kurtarma konusunda uzman itfaiyecilerden oluşan ekip, Ostrava kentinde bulunan Leos Janacek Havaalanı'nda gerekli ekipmanları uçağa yükleyerek yola çıktı.

Dünyadan Türkiye'ye deprem desteği: Çok sayıda ekip gönderildi - 7
Dünyadan Türkiye'ye deprem desteği: Çok sayıda ekip gönderildi - 8
Dünyadan Türkiye'ye deprem desteği: Çok sayıda ekip gönderildi - 9
Dünyadan Türkiye'ye deprem desteği: Çok sayıda ekip gönderildi - 10
Dünyadan Türkiye'ye deprem desteği: Çok sayıda ekip gönderildi - 11
Dünyadan Türkiye'ye deprem desteği: Çok sayıda ekip gönderildi - 12
Dünyadan Türkiye'ye deprem desteği: Çok sayıda ekip gönderildi - 13
Dünyadan Türkiye'ye deprem desteği: Çok sayıda ekip gönderildi - 14
Dünyadan Türkiye'ye deprem desteği: Çok sayıda ekip gönderildi - 15

MALEZYA

Malezya'dan 70 kişilik arama kurtarma ekibi, depremlerin ardından arama kurtarma faaliyetlerine destek sağlamak amacıyla Türkiye'ye hareket etti.

Dünyadan Türkiye'ye deprem desteği: Çok sayıda ekip gönderildi - 16

GÜRCİSTAN

Gürcistan hükümetinin kararıyla, 60 kişiden oluşan arama ve kurtarma ekibinin yola çıktığı belirtildi.
Ekiple beraber eğitimli köpekler ve ilgili ekipman da Türkiye'ye gönderildi.

Dünyadan Türkiye'ye deprem desteği: Çok sayıda ekip gönderildi - 17
Dünyadan Türkiye'ye deprem desteği: Çok sayıda ekip gönderildi - 18
Dünyadan Türkiye'ye deprem desteği: Çok sayıda ekip gönderildi - 19
Dünyadan Türkiye'ye deprem desteği: Çok sayıda ekip gönderildi - 20
Dünyadan Türkiye'ye deprem desteği: Çok sayıda ekip gönderildi - 21
Dünyadan Türkiye'ye deprem desteği: Çok sayıda ekip gönderildi - 22

BULGARİSTAN

Bulgaristan'ın farklı kentlerinden bir araya gelerek 13 araçla yola çıkan 50'si arama ve kurtarma uzmanı 59 personel, pasaport işlemlerinin ardından Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yaptı.

Dünyadan Türkiye'ye deprem desteği: Çok sayıda ekip gönderildi - 23
Dünyadan Türkiye'ye deprem desteği: Çok sayıda ekip gönderildi - 24
Dünyadan Türkiye'ye deprem desteği: Çok sayıda ekip gönderildi - 25
Dünyadan Türkiye'ye deprem desteği: Çok sayıda ekip gönderildi - 26
Dünyadan Türkiye'ye deprem desteği: Çok sayıda ekip gönderildi - 27

ALMANYA

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından Almanya'nın Köln kentinden arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere 41 görevli ve 7 köpekten oluşan bir ekip yola çıktı.

International Search and Rescue (ISAR) tarafından organize edilen ve uzmanlardan oluşan ekip Köln-Bonn Havalimanı'ndan özel uçakla Gaziantep'e hareket etti.

Dünyadan Türkiye'ye deprem desteği: Çok sayıda ekip gönderildi - 28
Dünyadan Türkiye'ye deprem desteği: Çok sayıda ekip gönderildi - 29
Dünyadan Türkiye'ye deprem desteği: Çok sayıda ekip gönderildi - 30
Dünyadan Türkiye'ye deprem desteği: Çok sayıda ekip gönderildi - 31
Dünyadan Türkiye'ye deprem desteği: Çok sayıda ekip gönderildi - 32
Dünyadan Türkiye'ye deprem desteği: Çok sayıda ekip gönderildi - 33
Dünyadan Türkiye'ye deprem desteği: Çok sayıda ekip gönderildi - 34
Dünyadan Türkiye'ye deprem desteği: Çok sayıda ekip gönderildi - 35
Dünyadan Türkiye'ye deprem desteği: Çok sayıda ekip gönderildi - 36

RUSYA

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Türkiye'deki deprem nedeniyle kurtarma ekiplerinin yanı sıra depremde yaralananların tedavisi için sahra hastanesi gönderdi.

Dünyadan Türkiye'ye deprem desteği: Çok sayıda ekip gönderildi - 37

BALKAN ÜLKELERİ

Arnavutluk Savunma Bakanlığı, Türkiye’de meydana gelen depremin ardından arama kurtarma operasyonlarına yardımcı olmak adına 53 tıbbi personel, arama ve kurtarma uzmanı ile 7 araçtan oluşan yardım ve dayanışma heyetinin yola çıktığını ifade etti.

Dünyadan Türkiye'ye deprem desteği: Çok sayıda ekip gönderildi - 38
Dünyadan Türkiye'ye deprem desteği: Çok sayıda ekip gönderildi - 39

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan 27 kişilik arama kurtarma ekibi, Türkiye'ye hareket etti.

Dünyadan Türkiye'ye deprem desteği: Çok sayıda ekip gönderildi - 40

FRANSA

Fransa, Türkiye'ye 136 kişilik 2 enkaz altı arama ve kurtarma ekibi gönderdi. Fransa Sivil Savunma birimi de Türkiye için yola çıkan kurtarma ekibinin görsellerini Twitter'dan paylaştı.

Dünyadan Türkiye'ye deprem desteği: Çok sayıda ekip gönderildi - 41
Dünyadan Türkiye'ye deprem desteği: Çok sayıda ekip gönderildi - 42

KOSOVA VE HIRVATİSTAN

Kosova ve Hırvatistan'dan arama-kurtarma ekipleri deprem bölgelerindeki çalışmalara destek olmak amacıyla Türkiye’ye hareket etti.

Dünyadan Türkiye'ye deprem desteği: Çok sayıda ekip gönderildi - 43
Dünyadan Türkiye'ye deprem desteği: Çok sayıda ekip gönderildi - 44

MEKSİKA

Meksika, Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un talimatıyla Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Türkiye'ye 145 kişilik aramak ve kurtarma ekibi gönderdi.

Dünyadan Türkiye'ye deprem desteği: Çok sayıda ekip gönderildi - 45
Dünyadan Türkiye'ye deprem desteği: Çok sayıda ekip gönderildi - 46
Dünyadan Türkiye'ye deprem desteği: Çok sayıda ekip gönderildi - 47

PAKİSTAN

Pakistan, Başbakan Şahbaz Şerif’in talimatıyla Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'ye arama ve kurtarma ekipleri gönderdi. 

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada ise Ravalpindi’deki Chakala Hava Üssü’nden kalkan silahlı kuvvetlere ait C-130 nakliye uçağı yola çıktı.

Dünyadan Türkiye'ye deprem desteği: Çok sayıda ekip gönderildi - 48
Dünyadan Türkiye'ye deprem desteği: Çok sayıda ekip gönderildi - 49
Dünyadan Türkiye'ye deprem desteği: Çok sayıda ekip gönderildi - 50
Dünyadan Türkiye'ye deprem desteği: Çok sayıda ekip gönderildi - 51
Dünyadan Türkiye'ye deprem desteği: Çok sayıda ekip gönderildi - 52
Dünyadan Türkiye'ye deprem desteği: Çok sayıda ekip gönderildi - 53

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