Dünyanın en büyük uçağı İstanbul'a ilk yolcularını taşıdı

ntv.com.tr - DHA 01.10.2021 - 16:37 | Son Güncelleme : 01.10.2021 - 16:53
Emirates Havayolları, Airbus 380 ile sefer yaptığı şehirlere İstanbul'u da ekledi. Dünyanın en büyük yolcu uçağı bugün İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.
Yolcular ise çift katlı jumbo jet ile İstanbul'a yolculuk yapmanın oldukça keyifli olduğunu belirtti. Yolculardan Farnaz SorayaNejad, "Uçuşumuz çok iyiydi. Çok rahat bir yolculuk oldu. İkinci kez bu uçağa biniyorum. Uçak çok konforluydu" dedi.
İstanbul Havalimanı hizmete girmeden önce belli bir ağırlıkta ve yolcusu olmadan tanıtım için birkaç kez Atatürk Havalimanı'na getirilen A380 tipi uçaklar ile İstanbul'daki havalimanlarının operasyon için uygun olmaması nedeniyle Türkiye'ye sefer yapılamıyordu. Her büyüklükteki uçağa hizmet verebilecek altyapısıyla İstanbul Havalimanı'na A380'ler de tarifeli sefere başladı.