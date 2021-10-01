Dünyanın en büyük uçağı İstanbul'a ilk yolcularını taşıdı

Dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus 380, ilk kez tarifeli seferle İstanbul'a geldi. Dubai merkezli havayolu şirketi Emirates'in Dubai-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı, 14.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. 519 yolcu kapasiteli uçakta, 14 "first class ", 76 "business class" ve 429 da "ekonomi" koltuğu yer alıyor.

ntv.com.tr - DHA 01.10.2021 - 16:37 | Son Güncelleme : 01.10.2021 - 16:53

Dünyanın en büyük uçağı İstanbul'a ilk yolcularını taşıdı - 1

Emirates Havayolları, Airbus 380 ile sefer yaptığı şehirlere İstanbul'u da ekledi. Dünyanın en büyük yolcu uçağı bugün İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Dünyanın en büyük uçağı İstanbul'a ilk yolcularını taşıdı - 2

PİLOTLARDAN "BAYRAK" JESTİ

Park pozisyonuna yanaştıktan sonra uçağın pilotları kokpit camını açarak Türk ve Birleşik Arap Emirlikleri bayraklarını salladı. İnişinin ardından dünyanın en büyük yolcu uçağını, apronda bulunan çalışanlar ile terminaldeki yolcular cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.
Dünyanın en büyük uçağı İstanbul'a ilk yolcularını taşıdı - 3
Emirates Havayolları, haftanın her günü İstanbul Havalimanı'na yaptığı seferlerden birini bugün itibariyle A380 ile yapacağını duyurmuştu.
Dünyanın en büyük uçağı İstanbul'a ilk yolcularını taşıdı - 4
519 yolcu kapasiteli uçakta, 14 "first class ", 76 "business class" ve 429 da "ekonomi" koltuğu yer alıyor. İstanbul Havalimanı'ndan yolcularını alan uçak, 16.25'te Dubai'ye gitmek için tekrar havalanacak.
Dünyanın en büyük uçağı İstanbul'a ilk yolcularını taşıdı - 5

YOLCULAR UÇUŞTAN MEMNUN KALDI

Yolcular ise çift katlı jumbo jet ile İstanbul'a yolculuk yapmanın oldukça keyifli olduğunu belirtti. Yolculardan Farnaz SorayaNejad, "Uçuşumuz çok iyiydi. Çok rahat bir yolculuk oldu. İkinci kez bu uçağa biniyorum. Uçak çok konforluydu" dedi.

Dünyanın en büyük uçağı İstanbul'a ilk yolcularını taşıdı - 6
Said Asheai ise "Sorunsuz bir yolculuk yaptık. A380 gökyüzündeki en iyi uçak. Bugün Emirates Hava Yolları Dubai'den İstanbul'a bu uçakla uçuş başlattı. Hizmet harikaydı, uçuş harikaydı. Zamanında kalktık ve zamanında indik" dedi.
Dünyanın en büyük uçağı İstanbul'a ilk yolcularını taşıdı - 7

ATATÜRK HAVALİMANI'NA YOLCUSUZ İNMİŞTİ

İstanbul Havalimanı hizmete girmeden önce belli bir ağırlıkta ve yolcusu olmadan tanıtım için birkaç kez Atatürk Havalimanı'na getirilen A380 tipi uçaklar ile İstanbul'daki havalimanlarının operasyon için uygun olmaması nedeniyle Türkiye'ye sefer yapılamıyordu. Her büyüklükteki uçağa hizmet verebilecek altyapısıyla İstanbul Havalimanı'na A380'ler de tarifeli sefere başladı.

Dünyanın en büyük uçağı İstanbul'a ilk yolcularını taşıdı - 8
Dünyanın en büyük uçağı İstanbul'a ilk yolcularını taşıdı - 9
Dünyanın en büyük uçağı İstanbul'a ilk yolcularını taşıdı - 10

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