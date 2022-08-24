Dünyanın en saçma binasının enkazı da dert oldu

Kahramanmaraş’ta vatandaşlar, dünyanın en saçma binası olarak nitelendirilen özel idare iş merkezinin yıkılmasının ardından geride kalan moloz ve hafriyat yığınının kaldırılmasını istiyor.

Haberler - İHA 24.08.2022 - 10:06

Dünyanın en saçma binasının enkazı da dert oldu - 1

Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019 yılında yıkılmasına karar verilen bina ve çevresinde yaklaşık 9 ay önce yıkım işlemleri başlanmış, alanda önce eski adliye binası, daha sonra eski emniyet müdürlüğünün bazı birimlerinin içinde bulunduğu binaların yıkımları gerçekleşmişti.

Dünyanın en saçma binasının enkazı da dert oldu - 2

Google'da 'Dünyanın en saçma binası' olarak yapılan aramada ilk sırada çıkan ve bu yılın başında yerine meydan yapılması amacıyla 18 katlı İl Özel İdare Binasının yıkımına başlandı.

Dünyanın en saçma binasının enkazı da dert oldu - 3

1994 yılında yapılan binanın yıkımı tamamen gerçekleşirken, büyükşehir belediyesinin bütçesine ise 6 milyon 600 bin lira katkı sağlanmış oldu. 

Dünyanın en saçma binasının enkazı da dert oldu - 4

Ancak çevredeki esnaf ve vatandaşlar binadan geriye kalan moloz ve hafriyat yığınlarından dertli.

Dünyanın en saçma binasının enkazı da dert oldu - 5

Hafriyatın kaldırılma çalışması yaklaşık 3 aydır devam ederken, hafriyat kaldırma işlemlerinin devam ettiği görüldü.

Dünyanın en saçma binasının enkazı da dert oldu - 6

Yaya ve trafik akışının yoğun olduğu bölgede hafriyatın biran önce kaldırılmasını isteyen esnaf Murat Uzunay, yüklenici firmanın belirlenen tarihte işi tamamlamadığını ve her gün cezai işleme maruz kaldığını iddia etti.

Uzunay, "4-5 aydır burada bir moloz yığını var ve içinden ufak ufak demir seçiyorlar. Yıkıldı ancak hafriyatının da bir an önce kaldırılmasını istiyoruz talep ediyoruz. Trafik ve yaya akışı etkileniyor. Bir an önce bu hafriyat molozunun kaldırılmasını istiyoruz" dedi.

Dünyanın en saçma binasının enkazı da dert oldu - 7

Bir başka esnaf ise, "Bunları kaldırmazlarsa insanların sağlığı ve yol güzergahında insanlar rahatsız oluyor. Buradan geçenler ve esnaflar mağdur oluyor. Bu çöküntünün bir an önce kalkmasını istiyoruz" dedi.

Binanın hafriyatının kaldırma işlemlerini yapan yüklenici firma yetkilileri ise soruları yanıtsız bıraktı.

Dünyanın en saçma binasının enkazı da dert oldu - 8
Dünyanın en saçma binasının enkazı da dert oldu - 9
Dünyanın en saçma binasının enkazı da dert oldu - 10

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