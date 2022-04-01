'Dünyanın en saçma binası'nın yıkımı 2 ay içinde tamamlanacak

"2 AY İÇİNDE YIKIM TAMAMLANACAK"

Güngör, 3 ay önce başlatılan yıkım çalışmalarının hızla devam ettiğini hatırlatarak, yüklenici firmadan aldıkları bilgiler doğrultusunda yıkım işlemlerinin 2 ay içesinde tamamlanacağını ifade ederek, şöyle dedi:

"İş güvenliğine de önem verildiği için yıkım çalışmaları yavaş devam ediyor. Burada yapılacak projeyi netleştirdik. Bu projemizde çok ciddi bir otopark olacak. Tarihi dokuya uygun, Kahramanmaraş'ımızın kimliğine uygun bir projeyi hayata geçirmiş olacağız"