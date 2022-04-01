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'Dünyanın en saçma binası'nın yıkımı 2 ay içinde tamamlanacak

Arama motoru Google'da 'Dünyanın en saçma binası' olarak yapılan aramada ilk sırada çıkan Kahramanmaraş'taki 18 katlı İl Özel İdare binasını yıkım çalışmaları sürüyor. Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yıkım işlemlerinin 2 ay içinde tamamlanacağını söyledi.

Haberler - Anadolu Ajansı 01.04.2022 - 13:59 | Son Güncelleme : 01.04.2022 - 14:12

'Dünyanın en saçma binası'nın yıkımı 2 ay içinde tamamlanacak - 1

Arama motoru 'da "Dünyanın en saçma binası" olarak ilk sırada çıkan ve kaplama söküm işlemleri tamamlanan Kahramanmaraş'taki 18 katlı yapının yıkım çalışmaları devam ediyor.

'Dünyanın en saçma binası'nın yıkımı 2 ay içinde tamamlanacak - 2

Görselliği ve işlevsel olmaması nedeniyle eleştirilere neden olan Özel İdare İş Merkezi'nin yerine 1500 araçlık otopark ve şehir meydanı yapılması planlanıyor.

'Dünyanın en saçma binası'nın yıkımı 2 ay içinde tamamlanacak - 3

Yıkım çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi alan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, gazetecilere, binanın yapıldığından bu yana görselliği ve işlevsel olmaması nedeniyle tartışma konusu olduğunu belirtti.

'Dünyanın en saçma binası'nın yıkımı 2 ay içinde tamamlanacak - 4

"KENTİN SİLUETİNE UYMUYOR"

Yapının kentin siluetine uymadığı ve galeri boşluklarının fonksiyonel olmadığı yönünde eleştirildiğini anlatan Güngör, gerçekleştirilen kamuoyu yoklamasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğinde bir dönüşüm süreci başlatıldığını söyledi.

'Dünyanın en saçma binası'nın yıkımı 2 ay içinde tamamlanacak - 5

"2 AY İÇİNDE YIKIM TAMAMLANACAK"

Güngör, 3 ay önce başlatılan yıkım çalışmalarının hızla devam ettiğini hatırlatarak, yüklenici firmadan aldıkları bilgiler doğrultusunda yıkım işlemlerinin 2 ay içesinde tamamlanacağını ifade ederek, şöyle dedi:

"İş güvenliğine de önem verildiği için yıkım çalışmaları yavaş devam ediyor. Burada yapılacak projeyi netleştirdik. Bu projemizde çok ciddi bir otopark olacak. Tarihi dokuya uygun, Kahramanmaraş'ımızın kimliğine uygun bir projeyi hayata geçirmiş olacağız"

'Dünyanın en saçma binası'nın yıkımı 2 ay içinde tamamlanacak - 6

Güngör, planlanan Şehir Meydan Projesi'nde 1500 araçlık otoparkın yanı sıra yeme içme mekanları, alışveriş merkezleri ve ofislerle bölgenin bir mahalle kültürünü yansıtan alan olacağını dile getirdi.

'Dünyanın en saçma binası'nın yıkımı 2 ay içinde tamamlanacak - 7

Toplam alanın üçte ikisinin kamuya geriye kalan kısmının ise özel mülkiyet olduğunu anımsatan Güngör, özel mülkiyete konu olan alanlar için de gerekli değerlendirmelerin yapıldığını sözlerine ekledi.

'Dünyanın en saçma binası'nın yıkımı 2 ay içinde tamamlanacak - 8

"DEPREM YÖNETMELİĞİNE UYGUN DEĞİL"

Güngör, binanın 2018'de çıkan deprem yönetmeliğine de uygun olmadığını belirtti. 

Güngör, "Yıkım çalışmalarında inceleme yaparken sağlam olduğunu düşündüğümüz bu binanın birçok şartı taşımadığını hep beraber gördük" diye konuştu.

'Dünyanın en saçma binası'nın yıkımı 2 ay içinde tamamlanacak - 9
'Dünyanın en saçma binası'nın yıkımı 2 ay içinde tamamlanacak - 10

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