Düzce'de depremzedeler güne çadırda uyandı

"DEPREM 17 SANİYEYDİ AMA BİZE DAHA UZUN GELDİ"

Geceyi çadırda geçiren ve iki gündür uyumadan sabahladıklarını ifade eden Fatma Kayalar isimli başka bir vatandaş ise "Duvarlarımız çatladı, eşyalarımız paramparça oldu" dedi. Depremin 17 saniye sürdüğünü ama kendilerine daha uzun geldiğini ifade eden Kayalar, "Dün gece çocuklarımı kucağıma aldığım halde uyuyamadılar” diye konuştu.