Düzce'de dere taştı, yol çöktü: Kentte sağanak etkili oldu

Düzce'de akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış sele neden oldu. Akçakoca, Çilimli ve Cumayeri ilçelerinde dereler taşınca yol çöktü. Can kaybının yaşanmadığı olayda mahsur kalan 47 kişi kurtarıldı.

Anadolu Ajansı 07.07.2021 - 07:07

Düzce'de dere taştı, yol çöktü: Kentte sağanak etkili oldu - 1
Düzce'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı derelerin taşması sonucu iki köye ulaşım sağlayan yolda göçük oluştu, ekipler köylerde mahsur kalanlara ulaşmak için çalışma başlattı.
Düzce'de dere taştı, yol çöktü: Kentte sağanak etkili oldu - 2
Sağanak nedeniyle Kıran Deresi'nin taşması sonucu Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ve Uğurlu köylerine ulaşım sağlanan yolda göçük oluştu.
Düzce'de dere taştı, yol çöktü: Kentte sağanak etkili oldu - 3
İl Özel İdaresine bağlı ekipler, iş makineleri yardımıyla köylere ulaşmak için alternatif yol açmak için çalışma başlattı.
Düzce'de dere taştı, yol çöktü: Kentte sağanak etkili oldu - 4
Köylerde bulunan ve evlerini su basan bazı vatandaşların evlerinin üst katına çıkarak yetkililere haber verdiği öğrenildi.
Düzce'de dere taştı, yol çöktü: Kentte sağanak etkili oldu - 5
Çilimli ilçesine bağlı Mısırlı ve Kırkharman köylerinde de etkili olan sağanak nedeniyle dere taşması ihtimaline karşı vatandaşlar güvenli bölgelere gitti.
Düzce'de dere taştı, yol çöktü: Kentte sağanak etkili oldu - 6
Ayrıca AFAD ve bazı arama kurtarma dernekleri ekipleri, bölgede hazırlık yapıyor.
Düzce'de dere taştı, yol çöktü: Kentte sağanak etkili oldu - 7
Düzce Valiliği tarafında oluşturulan kriz masasına gelen ihbarların değerlendirildiği öğrenildi.
Düzce'de dere taştı, yol çöktü: Kentte sağanak etkili oldu - 8
Selden zarar gören Esmahanım, Uğurlu, Mısırlık, Kırkharman, Boğaziçi ve Akçakoca bölgelerinde incelemelerde bulunana Düzce Valisi Cevdet Atay, incelemenin ardından yaptığı açıklamada, bölgede yaşayanlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Düzce'de dere taştı, yol çöktü: Kentte sağanak etkili oldu - 9

Yağışın geniş bir alanda etkili olduğunu ve can kaybı yaşanmadığını anlatan Vali Atay, "Yollarımıza, köprülerimize zararları söz konusu. Bunlar kısa zamanda giderilir. Uğurlu, Esmahanım ve Dilaver köyümüzde incelemeler yaptık. Oradaki durumu kendi gözlerimizle bire bir gördük." diye konuştu.

Düzce'de dere taştı, yol çöktü: Kentte sağanak etkili oldu - 10

Ekiplerin yaklaşık 7 saattir sorun olan bölgelerde çalışmalar yürüttüğünün altını çizen Vali Atay, şöyle konuştu:

"Tüm ekiplerimiz yaklaşık 6-7 saattir olay yerinde. Kaymakamlarımız kriz merkezlerimizin başında olayları bire bir takip ettiler. Yarın arkadaşlarımız yağışlar bittikten sonra gerekli hasar tespit çalışmalarını yaparlar. Kısa zamanda neticelenir."

Düzce'de dere taştı, yol çöktü: Kentte sağanak etkili oldu - 11
Düzce'de dere taştı, yol çöktü: Kentte sağanak etkili oldu - 12
Düzce'de dere taştı, yol çöktü: Kentte sağanak etkili oldu - 13
Düzce'de dere taştı, yol çöktü: Kentte sağanak etkili oldu - 14
Düzce'de dere taştı, yol çöktü: Kentte sağanak etkili oldu - 15
Düzce'de dere taştı, yol çöktü: Kentte sağanak etkili oldu - 16
Düzce'de dere taştı, yol çöktü: Kentte sağanak etkili oldu - 17
Düzce'de dere taştı, yol çöktü: Kentte sağanak etkili oldu - 18
Düzce'de dere taştı, yol çöktü: Kentte sağanak etkili oldu - 19
Düzce'de dere taştı, yol çöktü: Kentte sağanak etkili oldu - 20
Düzce'de dere taştı, yol çöktü: Kentte sağanak etkili oldu - 21
Düzce'de dere taştı, yol çöktü: Kentte sağanak etkili oldu - 22
Düzce'de dere taştı, yol çöktü: Kentte sağanak etkili oldu - 23
Düzce'de dere taştı, yol çöktü: Kentte sağanak etkili oldu - 24
Düzce'de dere taştı, yol çöktü: Kentte sağanak etkili oldu - 25

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