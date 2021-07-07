Düzce'de dere taştı, yol çöktü: Kentte sağanak etkili oldu

Yağışın geniş bir alanda etkili olduğunu ve can kaybı yaşanmadığını anlatan Vali Atay, "Yollarımıza, köprülerimize zararları söz konusu. Bunlar kısa zamanda giderilir. Uğurlu, Esmahanım ve Dilaver köyümüzde incelemeler yaptık. Oradaki durumu kendi gözlerimizle bire bir gördük." diye konuştu.