Düzce'de taşkın 1200 haneyi elektriksiz bıraktı

Düzce’de sağanak yağış ile birlikte taşan Karaca deresi, TOKİ konutlarını vurdu. Yüzlerce binayı su bastı. Trafoların zarar görmesi nedeniyle 1200 hanede elektrik kesildi. Vatandaşlara Kızılay ve Düzce Belediyesi tarafından yemek ve su dağıtımı yapıldı. Düzce Valisi Cevdet Atay, "Elektrik hatlarının yenilenmesi için çalışmalar yapılacak. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Özellikle hanımefendiler bizleri affetsin" dedi.

Haberler - İHA 29.06.2022 - 04:15 | Son Güncelleme : 29.06.2022 - 04:16

Düzce'de taşkın 1200 haneyi elektriksiz bıraktı - 1

’de sağanak yağış sonucu debisi yükselen  Karaca deresi taştı.

Metek TOKİ konutlarındaki yüzlerce binayı su bastı.

Düzce'de taşkın 1200 haneyi elektriksiz bıraktı - 2

Taşkında trafoların da zarar görmesiyle 1200 hanede elektrik kesildi.

Binalarda suyun da kesik olduğu öğrenildi. 

Düzce'de taşkın 1200 haneyi elektriksiz bıraktı - 3

Bir vatandaş, "Elektrik ve su olmayınca yemek yapamıyoruz. Su birkaç güne geleceği söyleniyor ama elektrikler ne zaman gelir belli değil. Bütün binaların bodrum katları hala su altında. Trafolar ciddi zarar gördü. Her binanın ayrı ayrı temizlenmesi gerekiyor" dedi.

Düzce'de taşkın 1200 haneyi elektriksiz bıraktı - 4

Elektrik ve suya erişimi olmayan vatandaşlara Kızılay ve Düzce Belediyesi tarafından yemek ve su dağıtımı yapıldı.

Düzce'de taşkın 1200 haneyi elektriksiz bıraktı - 5

"HANIMEFENDİLER BİZİ AFFETSİN"

Bölgede incelemelerde bulunan Düzce Valisi Cevdet Atay elektrik hatlarının en kısa zamanda yenileneceğini söyledi.

Atay, “Ekiplerimiz bölgede çalışmalarına başladı. Elektrik hatlarının yenilenmesi için çalışmalar yapılacak. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Özellikle hanımefendiler bizleri affetsin. Bu işi üzerimize almak zorundayız” dedi.

Düzce'de taşkın 1200 haneyi elektriksiz bıraktı - 6

Emniyet ekipleri de bölgede herhangi bir olumsuzluk oluşmaması adına geniş güvenlik önlemi aldı.

Düzce'de taşkın 1200 haneyi elektriksiz bıraktı - 7
Düzce'de taşkın 1200 haneyi elektriksiz bıraktı - 8

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