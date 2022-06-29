Düzce'de taşkın 1200 haneyi elektriksiz bıraktı

Haberler - İHA 29.06.2022 - 04:15 | Son Güncelleme : 29.06.2022 - 04:16
Düzce’de sağanak yağış sonucu debisi yükselen Karaca deresi taştı.
Metek TOKİ konutlarındaki yüzlerce binayı su bastı.
Taşkında trafoların da zarar görmesiyle 1200 hanede elektrik kesildi.
Binalarda suyun da kesik olduğu öğrenildi.
Bir vatandaş, "Elektrik ve su olmayınca yemek yapamıyoruz. Su birkaç güne geleceği söyleniyor ama elektrikler ne zaman gelir belli değil. Bütün binaların bodrum katları hala su altında. Trafolar ciddi zarar gördü. Her binanın ayrı ayrı temizlenmesi gerekiyor" dedi.
Elektrik ve suya erişimi olmayan vatandaşlara Kızılay ve Düzce Belediyesi tarafından yemek ve su dağıtımı yapıldı.
Bölgede incelemelerde bulunan Düzce Valisi Cevdet Atay elektrik hatlarının en kısa zamanda yenileneceğini söyledi.
Atay, “Ekiplerimiz bölgede çalışmalarına başladı. Elektrik hatlarının yenilenmesi için çalışmalar yapılacak. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Özellikle hanımefendiler bizleri affetsin. Bu işi üzerimize almak zorundayız” dedi.
Emniyet ekipleri de bölgede herhangi bir olumsuzluk oluşmaması adına geniş güvenlik önlemi aldı.