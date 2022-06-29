Düzce'de taşkın 1200 haneyi elektriksiz bıraktı

Bir vatandaş, "Elektrik ve su olmayınca yemek yapamıyoruz. Su birkaç güne geleceği söyleniyor ama elektrikler ne zaman gelir belli değil. Bütün binaların bodrum katları hala su altında. Trafolar ciddi zarar gördü. Her binanın ayrı ayrı temizlenmesi gerekiyor" dedi.