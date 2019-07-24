Düzce’deki selde kurtulanlar anlattı: Su iki dakikada 2,5 metre yükseldi

Akçakoca Değirmenağzı mevkisindeki bir restoranda çalışan Muammer Yunuslu (49), otel, düğün salonu ve restoranlarında oluşan zararın büyük olduğunu söyledi.

"Sözün bittiği yerdeyiz" diyen Yunuslu, şunları kaydetti: "Yaşadığımız felaketten de öte idi. Ne yapacağımızı şaşırdık, çaresiz bir durumdayız. Yaklaşık 20 kişi bu tesisten ekmek yiyorduk. Hepimiz işsiz kaldık, işverenlerimiz çaresiz kaldı. İnanır mısınız, şu an insanların evine ekmek götürecek parası yok. Bu yaşıma kadar felaketin bu kadarını ilk defa gördüm, ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Deprem gibi bir şey oldu. Suyun önüne hiçbir şey geçemedi."