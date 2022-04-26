Edirne'de Bayır Deresi çöple kaplandı

Haberler - Anadolu Ajansı 26.04.2022 - 15:32
Edirne'de bulunan Bayır Deresi, geçen yıl Devlet Su İşleri (DSİ) ve belediye ekiplerinde temizlendi. Ancak tahliye kanalı rüzgarın sürüklediği atık malzemelerle yine kirlendi.
Bölge sakinleri, kanaldaki kirliliğin temizlenmesini istiyor.
Mahalle Muhtarı Nuri Bostancı, gazetecilere yaptığı açıklamada, tahliye kanalındaki kirliliğin kötü görüntü oluşturduğunu söyledi.
Kanalda bir an önce temizlik çalışması başlatılmasını beklediklerini aktaran Bostancı, şunları kaydetti:
"Bölgede hızlı tren ve yol çalışmamız var. Yetkililerden buranın temizlenmesiyle ilgili sözümüzü almıştık. Fakat dar bir alanda çok fazla çalışma olduğu için herhalde temizlik çalışması biraz ertelendi. Yazın sivrisineklerin üremesine zemin sağlayan bir alan oluşturuyor"
Bostancı, vatandaşlara duyarlı davranmaları çağrısında bulunarak dere içine ve çevresine çöp atmamaları uyarısında bulundu.
Vatandaşlardan Şefika Mehmetoğlu ise tahliye kanalının temizlenmesini istediklerini ifade etti.
Kirliliğin rahatsız edici boyuta ulaştığını belirten Mehmetoğlu, "Temizlenirse çok iyi olur. Kirlilik olunca yazları çok sivrisinek de oluyor." dedi.