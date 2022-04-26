Edirne'de Bayır Deresi çöple kaplandı

"SİVRİSİNEK OLUŞUMUNA ZEMİN HAZIRLIYOR"

Mahalle Muhtarı Nuri Bostancı, gazetecilere yaptığı açıklamada, tahliye kanalındaki kirliliğin kötü görüntü oluşturduğunu söyledi.

Kanalda bir an önce temizlik çalışması başlatılmasını beklediklerini aktaran Bostancı, şunları kaydetti:

"Bölgede hızlı tren ve yol çalışmamız var. Yetkililerden buranın temizlenmesiyle ilgili sözümüzü almıştık. Fakat dar bir alanda çok fazla çalışma olduğu için herhalde temizlik çalışması biraz ertelendi. Yazın sivrisineklerin üremesine zemin sağlayan bir alan oluşturuyor"