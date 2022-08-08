Edirne'de 'Bulgarca tabela' tartışması

Barmanbay, "Yakın zamanda en çok alışveriş yapan kesim, Bulgaristan'dan gelen müşterilerimiz. Hem Türkçe hem Bulgarca reklamlarımız yeterince var. Edirne Belediyesi, önce halkın diğer ihtiyaçlarıyla ilgilensin" dedi.



Gürkan'ın 2019 yılbaşında, kentteki reklam panolarına verdiği Bulgarca ve Yunanca kutlama mesajlarını hatırlatan Barmanbay, "Hem Bulgarca hem Yunanca ve içinde bir tane Türkçenin olmadığı reklam afişlerini astıran da sevgili belediye başkanımızdı. Hatırlamak lazım hatta Edirne de geçmiyordu. Yunancanın içerisinde Edirne yazabilirdi. Çok gereksiz gördüm. Başka yapacak iş mi yok başkanım?" diye sordu.