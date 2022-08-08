Edirne'de 'Bulgarca tabela' tartışması

Haberler - DHA 08.08.2022 - 12:55
Edirne 'Bulgarca tabela' konusunda uzlaşamadı.
Türkiye'de kur farkı nedeniyle Bulgaristan'dan çok sayıda turist, alışveriş için Edirne'ye akın ediyor.
Girişlerde vize muafiyeti tanınan ve kimlikleriyle Türkiye'ye gelen Bulgarlar'ın sayısı, her geçen gün artıyor.
Özel araçlar ve tur otobüsleri ile kente gelen Bulgarlar, alışveriş merkezleri ile sokak arasındaki dükkanların yanı sıra en çok kent pazarlarını tercih ediyor.
Bu akınla birlikte esnaf dükkanlarına Bulgarca tabelalar asarken, bazı firmalar ise sadece Bulgarca yazılı tanıtım afişleri kullandı.
Bulgarca tabelaların artması tartışma yaratırken, konu Edirne Belediyesi Meclis Toplantısı'nda da gündeme geldi.
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, söz konusu afişlerde tek bir Türkçe kelime olmadığını belirterek düzenleme getirilmesi gerektiğini söyledi.
Konu hakkında komisyon kurulması gerektiğini ifade eden Gürkan, "Buradaki alışveriş hareketliliğinin artması ile beraber bir taraftan Edirne'deki emtia fiyatları yükseliyor ve halkımız bu durumdan memnun değil. Dikkatimi çeken, özellikle reklam mecralarında tek kelime Türkçe olmayan afişler görmeye başladık.Dilinizi kaybederseniz, her şeyinizi kaybedersiniz" dedi.
Esnaf ile Bulgar turistler ise Bulgarca afiş ve tabelaların faydalı olduğunu söyledi.
Kentteki giyim dükkanlarına çok sayıda Bulgarca afiş astırdığını belirten Metin Barmanbay, söz konusu tartışmanın çok gereksiz gördüğünü söyledi.
Barmanbay, "Yakın zamanda en çok alışveriş yapan kesim, Bulgaristan'dan gelen müşterilerimiz. Hem Türkçe hem Bulgarca reklamlarımız yeterince var. Edirne Belediyesi, önce halkın diğer ihtiyaçlarıyla ilgilensin" dedi.
Gürkan'ın 2019 yılbaşında, kentteki reklam panolarına verdiği Bulgarca ve Yunanca kutlama mesajlarını hatırlatan Barmanbay, "Hem Bulgarca hem Yunanca ve içinde bir tane Türkçenin olmadığı reklam afişlerini astıran da sevgili belediye başkanımızdı. Hatırlamak lazım hatta Edirne de geçmiyordu. Yunancanın içerisinde Edirne yazabilirdi. Çok gereksiz gördüm. Başka yapacak iş mi yok başkanım?" diye sordu.
Bulgaristan'dan gelen Gülhan Ali, Bulgarca tabelaları olumlu olduğunu belirterek "Bence çok güzel olmuş. Çünkü insanlar zorlanıyor. Çok daha güzel olmuş. Burasının esnafı tamamen yabancı uyruklulardan yararlanıyor. Bilgi almak için çok daha iyi, daha fazlasını da yapmalı. Bazı ürünleri bilmiyorlar, adını söylemeyi bilmiyorlar, zorlanıyorlar. Bence azaltılmasın, artsın" diye konuştu.