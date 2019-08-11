Edirnekapı Şehitliği'nde hüzünlü bayram

1 Kurban Bayramı'nın birinci günü, şehit yakınları ve vatandaşlar Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabirleri ziyaret etti. Şehitlerin mezarını temizleyip su döken aileler, kabirlere çiçek bıraktı. Şehitler için dua eden şehit yakınları, Kur'an-ı Kerim okudu.

2 Şehit Piyade Komanda Onbaşı Onur Ayaydın'ın babası Zafer Ayaydın, oğlunun 2010 yılının ilk şehidi olduğunu söyledi.

3 Ayaydın, "O dönem aylardır şehit gelmiyordu. Oğlumun son 50 günü kalmıştı. Babasın, gönül istiyor ki gönderdiğin gibi gelsin ama bir mayın patlaması duyduk, 'Bir asker şehit, yer Hakkari' dendi. İçimize ateş düştü, sonradan haber geldi, ona nasip olmuş. Burada da bir evimiz var. Takdir-i ilahi. Herkese nasip olmuyor. Çok şükür Allah bize nasip etti. İki kızım var, tek erkek evlattı. Güzel bir mertebeye gitti oğlumuz. Hiç kimseden de bir kötülük görmedik, bizi yalnız bırakmadı ne askerimiz ne devletimiz. Derler ya 'Konu vatansa gerisi teferruat' kesinlikle öyle" ifadelerini kullandı.

4 Şehitliği ziyaret eden emekli Kurmay Albay Ömer Karabiber, şehitlerin sık sık hatırlanıp şehitliklerin ziyaret edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.





5 Karabiber, "Şehitler vurulduklarında değil, unutulduklarında ölürler. Onun için bunları unutmamalıyız, unutturmamalıyız. Neden hayatını kaybettiklerini hatırlamalıyız. Ben o maksatla buraya geldim, unutmadım geldim. Burada herkese Fatiha okudum. Ondan sonra hatıralarım olan harp okulundan şehit olan, Güneydoğu'da, Şırnak'ta beraber operasyondayken şehit olan Üsteğmenimiz var, başka bir devre arkadaşım var operasyonlarda şehit olan, onları bir ziyaret ettim" diye konuştu.

6 Edirnekapı'daki şehitliğin çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Karabiber, "İstanbul'un 1453'te alınmasında şehit olanların yattığı yerle şu an terörle mücadelede şehit olanlar burada koyun koyuna yatıyor. Öncelikle böyle kutsal bir mekanda bulunuyoruz. Bütün halk burayı ziyaret ederek yad etmeli. Yola yakın olan şehitler en yeni şehitlerimiz, yoldan uzak olanlar ise daha eski zamanda şehit olanların kabirleri. Dikkat ederseniz yola yakın olanların şehitlerin bütün aileleri burada. Ben yıllarca terörle mücadelede görev yaptım. Bu şehitler, Türkiye Cumhuriyeti'ni bölmek isteyen kötü niyetli emelleri gerçekleştirmek isteyenlerin karşısında durdukları için canlarını verdiler" şeklinde konuştu.

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