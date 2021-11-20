"Edirne'ye akın eden Bulgar turistler, kişi başı 500 euro harcıyor"

Bulgaristan'dan alışveriş için gelen Elvan Atilla ise "Edirne'ye alışveriş için geldik. Ev ihtiyaçlarını satın almak için geldik. Meyve sebze de satın alacağız. Türkiye'de dövizin artması ile biz de alışveriş ve gezmek için Edirne'ye geliyoruz. Bu sayede Edirne ekonominse katkı sağlıyoruz. Burada ürünler hem ucuz hem de kaliteli. Alışveriş için 500 euro para bozdurdum, hepsiyle alışveriş yapacağım" diye konuştu.