'Efsane Cuma' çılgınlığı: Yağmur altında saatlerce beklediler, AVM'lerde kuyruklar oluştu

Dünya genelinde kasım ayının son haftasına denk gelen ve Türkiye'de Efsane Cuma , Şahane Cuma isimleriyle yapılan indirimler yoğun ilgiye neden oldu.
İndirimleri fırsat bilen vatandaşlar, alışveriş merkezlerinde yoğun kuyruklar oluşmasına neden oldu.
Vatandaşlar indirim kampanyalarından yararlanabilmek için zaman zaman gerginlik yaşadı.
İndirimler kapsamında İstanbul Teşvikiye'de bir mağaza önende dün geceden sıraya girenler yağmura aldırış etmeden 2 bin 500 liradan bin 500 liraya inen ayakkabıdan alabilmek için beklediler.
İşte Efsane Cuma nedeniyle ortaya çıkan görüntüler..
Ayakkabı alabilmek için okula gitmeyerek sıraya giren bir başka öğrenci ise, " Ayakkabıyı alabilmek için sabah erkenden buraya geldik. Okulu astık bugün. Sıra gelirse alacağız ayakkabıyı" dedi.
Sabahın erken saatlerinden itibaren beklediğini belirten bir öğrenci, " Sabah 07.00'den beri buradayız. Erken saatlerde kalkıp geldik. Dün geceden beri bekleyenler var. Adımızı yazdırıp sıraya girdik. Sıra gelirse inşallah alacağız. Özel üretim bir ayakkabı. Yaklaşık 600 tane geldi Türkiye'ye. Normalde vitrin fiyatı 2 bin 500 lira. Ancak bugüne özel olarak bin 500 liraya satışa sunulacak" diye konuştu.