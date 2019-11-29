'Efsane Cuma' çılgınlığı: Yağmur altında saatlerce beklediler, AVM'lerde kuyruklar oluştu

ÖZEL ÜRETİM AYAKKABI İÇİN BEKLEDİLER

Sabahın erken saatlerinden itibaren beklediğini belirten bir öğrenci, " Sabah 07.00'den beri buradayız. Erken saatlerde kalkıp geldik. Dün geceden beri bekleyenler var. Adımızı yazdırıp sıraya girdik. Sıra gelirse inşallah alacağız. Özel üretim bir ayakkabı. Yaklaşık 600 tane geldi Türkiye'ye. Normalde vitrin fiyatı 2 bin 500 lira. Ancak bugüne özel olarak bin 500 liraya satışa sunulacak" diye konuştu.