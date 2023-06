Nisan ve mayıs aylarının durağan geçmesinden dolayı şehirdeki herkesin böyle bir hareketliliğe hasret olduğunu dile getiren Özden, şöyle devam etti:

"Sezonun ilk ciddi hareketliliği bu. Dolayısıyla da herkes hazır ve heyecanla bugünü bekliyordu. Şu anda Kuşadası'nın her tarafında ciddi bir doluluk var. Her mekana gittiğinizde neredeyse dolu gibi görünüyor. Dolayısıyla güzel bir hareket var. Caddeler, sokaklar hareketli. Araç trafiği oldukça yoğun. Sezona giriş öncesi güzel bir can suyu oldu bu. Nisan, mayısta düşmüştü çünkü işlerimiz. Onun da güzel bir telafisi oluyor. Haziran ayına ve sezona güzel bir moral ve motivasyonla başlamış oluyoruz."