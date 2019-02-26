Ekrem İmamoğlu: Vatandaş yeni bir başlangıç istiyor
DHA
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmalarına Üsküdar'da devam etti. Ekrem İmamoğlu ilk önce Beşiktaş İskelesi'ne gelerek Üsküdar'a geçmek için tekneye bindi. Teknenin kaptan köşküne çıkan İmamoğlu, burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı. ''Vatandaş, yeni bir başlangıç istiyor'' diyen İmamoğlu, deniz ulaşımının şehir içindeki payını, yüzde 2'lerden yüzde 10'lara çıkaracaklarını da söyledi.
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1Tekne yolculuğunun ardından Üsküdar'a ulaşan İmamoğlu, burada kemençe ile karşılandı.
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2Üsküdar Meydanı'nda vatandaşlarla buluşan İmamoğlu, fotoğraf çektirdi.
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3Meydandaki bir büfeye giden İmamoğlu'na, bir esnaf sosisli sandviç ikram etmek istedi. Büfeci, "Amerikan salatası ister misiniz?" diye sorunca, İmamoğlu "Ne işim var Amerikan'la" diyerek espri yaptı.
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4Esnafın ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan İmamoğlu, daha sonra meydandaki çay bahçesinde oturdu.
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5İmamoğlu burada soruları yanıtladı. İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Anketlere güvenim kalmadı" sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın güvenini sarsan, memnun etmeyen sonucu bilmiyorum. Biz, bize ulaşan anket sonuçlarına hem güven duyuyoruz hem de mutlu oluyoruz" yanıtını verdi.
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''VATANDAŞ YENİ BİR BAŞLANGIÇ İSTİYOR''Anket sonucu vermeyeceğini belirten İmamoğlu, "Duyduğumuz güvenden ve memnuniyetten vatandaşlarımız anket sonuçlarını tahmin ediyordur. Vatandaş, yeni bir başlangıç istiyor. Yüzüme baktıkça anket sonuçlarını görecektir" yanıtını verdi.
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