Eminönü'nde yılbaşı yoğunluğu

İstanbul Eminönü'nde yılbaşı alışverişi hareketliliği başladı. Vatandaşlar çoğunlukla kuruyemiş alırken geçen sene pandemi nedeniyle satış olduğunu belirten esnaf satışlardan memnun kaldı.

Haberler - DHA 29.12.2021 - 17:07

Eminönü'nde yılbaşı yoğunluğu - 1

Yılbaşına sayılı günler kala Eminönü'nde alışveriş yoğunluğu başladı.

Yeni yıla evinde girmek isteyen vatandaşların tercihi kuruyemişten yana oldu. Esnaf ilgiden memnun kalırken, bazı vatandaşlar fiyatların yüksek olmasından şikayet etti.

Eminönü'nde yılbaşı yoğunluğu - 2

"GEÇEN SENE SATIŞ OLMADI"

Esnaf vatandaşın ilgisinden de, satışlardan da memnun. Eminönü esnafı Erdal Yusufoğlu, "Geçen sene pandemi vardı. Geçen sene ve önceki sene o zaman satış olmadı. Sokağa çıkma yasağı olunca fazla iş olmadı. Bu sene daha hareketli, 20-25 gündür hareket var. Biz memnunuz" dedi.

Eminönü'nde yılbaşı yoğunluğu - 3

Bir diğer Eminönü esnafı Nazi Akçakoca, "Yoğunluk var şu anda yılbaşına özel. Zaten fiyatları da düşürdük, şu anda satışlar iyi" diye konuştu.

Eminönü'nde yılbaşı yoğunluğu - 4

"ÇOK PAHALI"

Yılbaşı alışverişi yapan Hülya Savaş, "Çerez alacağım, kendime penye aldım. Çok pahalı, yetişmedi, alacaklarımın hepsini alamadım" şeklinde konuştu.

Eminönü'nde yılbaşı yoğunluğu - 5

Yılbaşı alışverişi yapan Sebahat Değirmenci, "Hiçbir şey alamadım, biraz peynir, biraz zeytin" dedi.

Eminönü'nde yılbaşı yoğunluğu - 6

Hüseyin Aldoğan, "Çok şey aldım ama anlatılmaz, alamayacak insanlar için ayıp olur" diye konuştu.

Eminönü'nde yılbaşı yoğunluğu - 7

İbrahim ve Kübra Uzun çifti ise, yılbaşı için kahve, çay, kuruyemiş aldığını belirtti.

Eminönü'nde yılbaşı yoğunluğu - 8
Eminönü'nde yılbaşı yoğunluğu - 9
Eminönü'nde yılbaşı yoğunluğu - 10

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