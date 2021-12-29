Eminönü'nde yılbaşı yoğunluğu

"GEÇEN SENE SATIŞ OLMADI"

Esnaf vatandaşın ilgisinden de, satışlardan da memnun. Eminönü esnafı Erdal Yusufoğlu, "Geçen sene pandemi vardı. Geçen sene ve önceki sene o zaman satış olmadı. Sokağa çıkma yasağı olunca fazla iş olmadı. Bu sene daha hareketli, 20-25 gündür hareket var. Biz memnunuz" dedi.