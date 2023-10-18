Emlak vergisi ikinci taksit ödemesi ne zaman? 2023 emlak vergisi ödeme tarihleri
2023 yılı emlak vergisinin ilk taksiti 1 Mart-31 Mayıs döneminde ödendi. Söz konusu verginin ikinci taksitleri Kasım ayında ödenecek. Mükelleflerin tahakkuk eden vergileri taksit süreleri içinde ödemeleri, gecikme zamlarıyla karşılaşmamaları açısından önemli. Peki, emlak vergisi 2. taksit ödemeleri ne zaman?
2023 emlak vergisi ödemeleri ev sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Emlak vergisi, taşınmazın bulunduğu belediye tarafından yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor. İlk taksit ödemeleri geçtiğimiz aylarda sona erdi. Şimdi ise bu yılın ikinci taksitleri gündemde. İşte, 2023 emlak vergisi ödemelerinde son durum...