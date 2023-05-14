En buruk Anneler Günü!15 aylık bebeği ile enkaz altında can verdi

Anneler Günü'nde vefat eden kızının mezarının başına giden Sevim Kılınç, ”Çok hayalleri vardı. 24 yaşındaydı ve hayallerinin hiçbiri gerçek olmadı. O bana gelmedi, ben geldim bugün.

Anneler gününü 12’den sonra kutlardı, bu sefer ben çiçeğini getirdim. 3 ay bitti çok özledim onu, Allah kimsenin başına vermesin. Onsuz ilk anneler günü ama beni aramadı sesini duyamadım. Onu o kadar özledim ki dünyam karardı dünyam” diye ağlaması yürekleri yaktı.