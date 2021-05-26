En ücra köylerde kapı kapı dolaşıyorlar: Türkiye’deki corona virüs aşısı ikna ekiplerinin başarısı uluslararası basında

Uluslararası haber ajansı Associated Press (AP), Türkiye’deki corona virüs aşısı ikna ekiplerinin köy köy gezerek yaptığı hummalı çalışmasından övgüyle bahseden bir haber yaptı. Haberde ikna ekiplerinin Türkiye’nin ücra köşelerinde yaşayan ve aşılara karşı endişe duyan insanları başarıyla ikna ettiği ve ardından Türkiye’de binlerce kişinin aşılanmasının sağlandığı ifade edildi. Bununla birlikte aşılar, pandemiyi bitirmek için tek yol olarak görülürken, Türkiye’de şimdiye kadar nüfusun yüzde 15’i tamamen aşılandı.

ntv.com.tr 26.05.2021 - 11:50 | Son Güncelleme : 26.05.2021 - 11:51

En ücra köylerde kapı kapı dolaşıyorlar: Türkiye’deki corona virüs aşısı ikna ekiplerinin başarısı uluslararası basında - 1

AP’nin muhabirleri Türkiye’nin güneydoğusunda yer alan Mardin’de aşı ikna ekiplerinin yaptıkları başarılı çalışmayı haberleştirdi. Haberde, kentin sakinlerinden Medine Ereli’nin kentin arnavut kaldırımlı ana caddesi boyunca yürüyen bir sağlık çalışanları ekibine seslendiği ve 59 yaşındaki eşinin aşı olmayı reddettiğini söylediğine yer verildi. Ardından Ereli’nin şikayetini dinleyen doktor ve hemşire,  belediyede temizlik işçisi olarak iş başında olan Enver Ereli'yle görüşmeye gitti. 

En ücra köylerde kapı kapı dolaşıyorlar: Türkiye’deki corona virüs aşısı ikna ekiplerinin başarısı uluslararası basında - 2

Ereli çiftine yardımcı olan Dr. Ayşegül Duyan ve hemşire Meltem Gülcan, ülkenin en savunmasız nüfusu arasında corona virüse karşı aşılamayı teşvik etmeyi amaçlayan yeni bir girişim olan Türkiye’nin "aşı ikna" ekiplerinin bir parçası olarak görev yapıyor. Görevleri ise  aşıya uygun yaş gruplarına giren, ancak şu ana kadar aşılarını yaptırma konusunda isteksiz olan insanları ikna etmek...

En ücra köylerde kapı kapı dolaşıyorlar: Türkiye’deki corona virüs aşısı ikna ekiplerinin başarısı uluslararası basında - 3

"ÇOĞUNLUKLA FELÇ OLMAKTAN ENDİŞE DUYUYORLAR"

Aşılama programının başlangıcında, Gülcan ile yola çıkan Dr. Duyan, AP’ye yaptığı açıklamada, "Kısa süre sonra durumun böyle olmadığını anladılar. Çoğunlukla aşının felce neden olabileceği söylentileri nedeniyle  endişeleniyorlar" ifadelerini kullandı.

En ücra köylerde kapı kapı dolaşıyorlar: Türkiye’deki corona virüs aşısı ikna ekiplerinin başarısı uluslararası basında - 4

NİSAN AYINDA BAŞLADI

Bununla birlikte, aşı şişeleri taşıyan soğutucularla donatılmış mobil aşılama ekipler, Nisan ayından bu yana Türkiye'nin çeşitli illerinde faaliyet gösteriyor. Bu sayede daha fazla sağlık çalışanı, insanların fikrini değiştirmeleri için onlara telefonla ulaşıyor. Ardından aşılarını yapıyor.

En ücra köylerde kapı kapı dolaşıyorlar: Türkiye’deki corona virüs aşısı ikna ekiplerinin başarısı uluslararası basında - 5

ŞİMDİYE KADAR 65 YAŞ ÜSTÜ NÜFUSUN YÜZDE 84'Ü AŞI OLDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ana kadar aşı olmaya uygun olan 65 yaş ve üzeri nüfusun yüzde  84'üne Covid-19 aşısı yapıldığını söyledi. Hükümet bu rakamı yüzde 90'ın üzerine çıkarmayı hedefliyor.

En ücra köylerde kapı kapı dolaşıyorlar: Türkiye’deki corona virüs aşısı ikna ekiplerinin başarısı uluslararası basında - 6

Mardin'deki ekip, Ereli'yi aşı olması için ikna etti ve hemşire yakınlardaki bir taburade otururken ona ilk doz aşısını  yaptı.

En ücra köylerde kapı kapı dolaşıyorlar: Türkiye’deki corona virüs aşısı ikna ekiplerinin başarısı uluslararası basında - 7

"SAĞLIK EKİPLERİNE İNANDIM VE AŞI OLDUM"

Ereli, “Hastalanmaktan ve felç olmaktan korkuyordum. Ama sonra sağlık ekipleri bana bunun benim yararıma olduğunu söylediler ve onlara inandım ve aşı oldum ”dedi.

En ücra köylerde kapı kapı dolaşıyorlar: Türkiye’deki corona virüs aşısı ikna ekiplerinin başarısı uluslararası basında - 8

SADECE MARDİN'DE 8 BİN KİŞİYİ İKNA ETTİLER

Diğer taraftan, bunun Türkiye'nin güneyinde, Mezopotamya'ya ve Suriye sınırına bakan kültürel ve tarihsel açıdan zengin bir kent olan  Mardin'de  günün ilk başarılı çabası olduğu aktarıldı.  İl sağlık müdürüne göre, aşı ikna ekiplarinin çabaları sadece Mardin'de yaklaşık 8 bin kişinin aşılanmasıyla sonuçlandı.

En ücra köylerde kapı kapı dolaşıyorlar: Türkiye’deki corona virüs aşısı ikna ekiplerinin başarısı uluslararası basında - 9

"KÖY KÖY, KAPI KAPI DOLAŞIP ONLARLA GÖRÜŞÜYORUZ"

Aşı ikna ekibinin bir parçası olan Dr. Saffet Yavuz, “Köy köy, kapı kapı nerede olurlarsa olsunlar, gidip onlarla yüz yüze veya telefonla konuşuyoruz ve onları  kna ediyoruz” dedi.

En ücra köylerde kapı kapı dolaşıyorlar: Türkiye’deki corona virüs aşısı ikna ekiplerinin başarısı uluslararası basında - 10

Mardin merkezine yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Gökçe köyünde yaşayan  75 yaşındaki Sare Öncel de aşı tereddütü yaşayan insanlar arasındaydı. "Herkes aşıyı yaptırırsam felç olacağımı ve öleceğimi söylüyordu. Bu yüzden reddettim. Ama hükümet bize doktorları gönderdi ve bizimle konuştular ve aşı oldum” dedi.

En ücra köylerde kapı kapı dolaşıyorlar: Türkiye’deki corona virüs aşısı ikna ekiplerinin başarısı uluslararası basında - 11

Diğer taraftan, son verilere göre Türkiye’de yaklaşık  83 milyonluk nüfusunun yaklaşık yüzde 15’ini aşıladı. 16 milyonu aşkın kişiye ise ilk doz aşı yapıldı. 

En ücra köylerde kapı kapı dolaşıyorlar: Türkiye’deki corona virüs aşısı ikna ekiplerinin başarısı uluslararası basında - 12
Öte yandan, geçen hafta Türkiye'deki günlük Covid-19 enfeksiyonlarının sayısı, Nisan ortasında 63 binden fazla günlük vaka ile rekor seviyeye ulaştıktan sonra, 1 Mart'tan bu yana ilk kez 10 binin altına düştü.

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