Enkaz başında nöbet (5 yavrusunu kaybetti)

Yavrular için özel yer yaptığını anneye de "Kontes" adını verdiğini anlatan Ata, yangını gördüğünde koşarak evine geldiğini ve köpeklerin bulunduğu alt katın kapısını açtığını belirterek, "Sadece anne dışarı çıktı. Diğerleri çıkmadı. Sadece bunu kurtarabildim, kapıyı anca açabildim. Çünkü yavruları kurtarmaya kalksaydım kendim çıkamazdım dışarıya." diye konuştu.